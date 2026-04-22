Este miércoles en Buenos Aires el clima será cambiante. Desde la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con una temperatura mínima alrededor de 5.6°C. Aunque no se prevén precipitaciones significativas al inicio del día, la humedad alcanzará niveles del 92%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco. El viento será moderado, con una velocidad máxima que podría llegar a los 21 km/h, lo suficiente para sentir una brisa constante durante las primeras horas. Este es un momento ideal para planificar actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de condiciones cambiantes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C, con una humedad decreciendo ligeramente al 55%. Durante estas horas, el cielo continuará con nubes dispersas que permitirán intervalos de sol. Sin embargo, debido a la disminución de la luz solar en el transcurso del día, es recomendable llevar un abrigo ligero si se planea salir. Hacia la noche, se espera que el viento se mantenga en los mismos niveles de la tarde, con ráfagas que podrían no superar los 10 km/h. Es importante prestar atención a las condiciones cambiantes del clima para evitar sorpresas inesperadas antes de finalizar el día.