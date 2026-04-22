En la mañana de hoy en Chubut, se presenta un clima despejado, con una temperatura mínima de 7.3°C. La sensación térmica será fresca, con una brisa suave que no superaría los 19 km/h. La humedad relativa también es baja, alcanzando un máximo de 47%, lo que contribuirá a que la mañana sea moderadamente seca. A pesar de la calidez del sol desde el amanecer, al que estamos acostumbrados en estas fechas, es recomendable iniciar el día con una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, en Chubut, el día continuará parcialmente nuboso, sin perspectivas de precipitación. Se prevé que la temperatura máxima del día ascienda hasta alrededor de 14.7°C. El viento, aunque aumentará ligeramente su velocidad a 31 km/h, seguirá siendo suave y no causará mayores inconvenientes. La humedad se mantendrá en niveles moderados, permitiendo una tarde agradable para actividades al aire libre.

Para aquellos interesados en observar la luna, hoy no es el mejor momento, ya que la fase lunar actual no es óptima para la observación. Sin embargo, la claridad del cielo hacia el final de la tarde podría ofrecer algunas oportunidades para observar estrellas visibles en el hemisferio sur.