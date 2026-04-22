Hoy en Corrientes, el clima amanecerá con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 8.2°C. Durante la mañana, la sensación térmica será cómoda, aunque la humedad alcanzará niveles destacados. Se prevé una probabilidad de precipitación relativamente baja, lo que garantizará que las actividades al aire libre no se vean afectadas gravemente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, las temperaturas tenderán a elevarse, alcanzando máximas en torno a los 18.8°C. Los vientos soplarán de manera moderada desde el sureste con una velocidad máxima de 9 km/h. El cielo seguirá parcialmente nuboso, permitiendo la observación ocasional de las estrellas durante las horas nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de abril de 2026

Hoy en Corrientes, la salida del sol se producirá a las 06:42 AM, mientras que la puesta de sol será visible a las 06:08 PM. Estos tiempos son ideales para aquellos interesados en fotografía o simplemente disfrutar de un momento de conexión con la naturaleza. Así también, la luz del día comenzará a extenderse, ofreciendo más horas para disfrutar de las actividades al aire libre.