Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 22 de abril de 2026, 06:01

Para los tempraneros, el clima de la mañana en Formosa se presenta ligeramente nublado con una temperatura mínima esperada de 7.9°C. El ambiente se mantendrá fresco, siendo una buena idea abrigarse al salir de casa. La humedad rondará el 46%, lo que generará una sensación térmica agradable, sin demasiada pegajosidad. El viento soplará suavemente, alcanzando una velocidad de hasta 9 km/h, ideal para aquellos que disfrutan de actividades matutinas al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, se prevé que el cielo se mantenga parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que rondará los 20.5°C. Es posible que las nubes permitan momentos de sol ocasionales, ofreciendo un clima ideal para actividades recreativas o un paseo por la ciudad. La noche llega con un clima igualmente suave, perfecto para quienes prefieren las caminatas nocturnas. Con una humedad máxima del 96%, se recomienda llevar una chaqueta para disfrutar de una salida nocturna cómoda. El viento mantendrá una velocidad máxima de 9 km/h.