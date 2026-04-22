Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de abril de 2026
Para los tempraneros, el clima de la mañana en Formosa se presenta ligeramente nublado con una temperatura mínima esperada de 7.9°C. El ambiente se mantendrá fresco, siendo una buena idea abrigarse al salir de casa. La humedad rondará el 46%, lo que generará una sensación térmica agradable, sin demasiada pegajosidad. El viento soplará suavemente, alcanzando una velocidad de hasta 9 km/h, ideal para aquellos que disfrutan de actividades matutinas al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Por la tarde, se prevé que el cielo se mantenga parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que rondará los 20.5°C. Es posible que las nubes permitan momentos de sol ocasionales, ofreciendo un clima ideal para actividades recreativas o un paseo por la ciudad. La noche llega con un clima igualmente suave, perfecto para quienes prefieren las caminatas nocturnas. Con una humedad máxima del 96%, se recomienda llevar una chaqueta para disfrutar de una salida nocturna cómoda. El viento mantendrá una velocidad máxima de 9 km/h.