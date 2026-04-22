Hoy en La Pampa, el clima se presenta ideal para disfrutar de las actividades al aire libre. Con un amanecer programado para las 08:25 horas, el sol se despide a las 18:08 horas, la jornada estará llena de movimiento. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, ideales para una refrescante mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, las temperaturas máximas se ubicarán alrededor de los 18.4°C, con una sensación térmica suave debido a la baja probabilidad de precipitaciones. Ya entrada la noche, la temperatura disminuirá de forma gradual, llevando a un ambiente fresco y apacible.

Se recomienda asegurar las ventanas debido a la velocidad del viento, que podría alcanzar hasta 29 km/h en ráfagas, lo cual es típico en esta región. Si planeas salir, considera llevar una chaqueta ligera.

La humedad relativa del aire oscilará entre el 40% y el 79%, condiciones ideales para quienes disfrutan de la brisa húmeda pampena. Es un día óptimo para actividades al aire libre, aunque el viento puede traer consigo un frío imprevisto.