Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de abril de 2026
Actualización diaria
Hoy en La Pampa, el clima se presenta ideal para disfrutar de las actividades al aire libre. Con un amanecer programado para las 08:25 horas, el sol se despide a las 18:08 horas, la jornada estará llena de movimiento. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, ideales para una refrescante mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
Durante la tarde, las temperaturas máximas se ubicarán alrededor de los 18.4°C, con una sensación térmica suave debido a la baja probabilidad de precipitaciones. Ya entrada la noche, la temperatura disminuirá de forma gradual, llevando a un ambiente fresco y apacible.
Se recomienda asegurar las ventanas debido a la velocidad del viento, que podría alcanzar hasta 29 km/h en ráfagas, lo cual es típico en esta región. Si planeas salir, considera llevar una chaqueta ligera.
La humedad relativa del aire oscilará entre el 40% y el 79%, condiciones ideales para quienes disfrutan de la brisa húmeda pampena. Es un día óptimo para actividades al aire libre, aunque el viento puede traer consigo un frío imprevisto.