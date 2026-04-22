Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de abril de 2026
Pronóstico del Día
Hoy en La Rioja, el clima estará dominado por un cielo mayormente nuboso, con una temperatura que variará entre los 6°C de mínima y los 21.1°C de máxima. Durante la mañana, se espera una humedad cercana al 66% y vientos que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, aunque podría registrarse alguna llovizna leve en algunas áreas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
En la tarde, las condiciones climáticas continuarán similares, con temperaturas máximas rondando los 21.1°C y viento que podría alcanzar ráfagas de hasta 21 km/h. A medida que avance la noche, la temperatura comenzará a descender a unos 6°C, manteniéndose el cielo parcial o mayormente nuboso.
Consejo: Considera llevar una chaqueta si planeas salir tarde. Aunque no se pronostican lluvias significativas, es recomendable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.