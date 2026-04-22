Hoy en La Rioja, el clima estará dominado por un cielo mayormente nuboso, con una temperatura que variará entre los 6°C de mínima y los 21.1°C de máxima. Durante la mañana, se espera una humedad cercana al 66% y vientos que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, aunque podría registrarse alguna llovizna leve en algunas áreas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde, las condiciones climáticas continuarán similares, con temperaturas máximas rondando los 21.1°C y viento que podría alcanzar ráfagas de hasta 21 km/h. A medida que avance la noche, la temperatura comenzará a descender a unos 6°C, manteniéndose el cielo parcial o mayormente nuboso.

Consejo: Considera llevar una chaqueta si planeas salir tarde. Aunque no se pronostican lluvias significativas, es recomendable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.