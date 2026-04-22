Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de abril de 2026
El Tiempo
Hoy, el clima en Neuquén se presenta con condiciones de parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas estarán comprendidas entre 4.9°C y 17°C, creando un ambiente fresco al comenzar el día. Los vientos soplarán con una velocidad media de 13 km/h, lo que podría sentirse un tanto fresco en las primeras horas de la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
A medida que avanza la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso, mientras que las temperaturas se mantendrán estables en valores máximos de 17°C. Durante la noche, se espera una ligera disminución de la temperatura, con mínimos cercanos a 4.9°C. La humedad oscilará alrededor del 75%, lo que podría dar la sensación de un día algo más húmedo. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 27 km/h en los momentos más ventosos del día, mejorando hacia la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de abril de 2026
Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, permitiendo aproximadamente nueve horas y media de luz natural.