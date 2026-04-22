Hoy, el clima en Neuquén se presenta con condiciones de parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas estarán comprendidas entre 4.9°C y 17°C, creando un ambiente fresco al comenzar el día. Los vientos soplarán con una velocidad media de 13 km/h, lo que podría sentirse un tanto fresco en las primeras horas de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avanza la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso, mientras que las temperaturas se mantendrán estables en valores máximos de 17°C. Durante la noche, se espera una ligera disminución de la temperatura, con mínimos cercanos a 4.9°C. La humedad oscilará alrededor del 75%, lo que podría dar la sensación de un día algo más húmedo. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 27 km/h en los momentos más ventosos del día, mejorando hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de abril de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, permitiendo aproximadamente nueve horas y media de luz natural.