El clima en Río Negro para esta mañana presenta un cielo mayormente despejado con temperaturas mínimas que rondarán los 6.8°C. Aunque no se esperan precipitaciones, se recomienda llevar abrigo ligero debido a las bajas temperaturas. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, se prevé que las temperaturas suban hasta los 17.1°C, con el clima manteniéndose parcialmente nuboso. Ninguna lluvia persistirá durante la jornada, lo que asegura un día seco en la región. Aunque las condiciones serán estables, la presión atmosférica estará en niveles altos, alrededor de los 1020.1 mb, asegurando estabilidad en el día.

El viento seguirá presente con ráfagas que podrían llegar hasta los 43 km/h en su máxima expresión, por lo cual es aconsejable estar preparado para un clima un poco ventoso, especialmente si se realizan actividades al aire libre tarde en el día.