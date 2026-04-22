Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de abril de 2026
Clima San Luis
En la mañana de hoy, el clima en San Luis se presenta despejado con temperaturas mínimas que alcanzan los 7.5°C. El cielo estará mayormente claro, y la sensación térmica se mantendrá fresca durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
A medida que avance el día, las temperaturas máximas alcanzarán los 17.7°C. Por la tarde y noche, se espera un aumento en la velocidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, ofreciendo una jornada bastante agradable. La probabilidad de precipitaciones es baja, asegurando un día sin lluvias.
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