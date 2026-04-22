El Clima para la Mañana en Santa Fe

Hoy, la ciudad de Santa Fe comenzará el día con un ambiente parcialmente nuboso. La temperatura mínima se mantendrá en 7.9°C, proporcionando un inicio fresco que se sentirá hasta que el sol comience a intensificar su presencia hacia el mediodía. La clima se mantendrá agradable, con vientos moderados alcanzando una velocidad máxima de 21 km/h, ofreciendo una brisa agradable para quienes decidan salir a disfrutar del aire matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En el transcurso de la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C, con condiciones parcialmente soleadas prevaleciendo. A medida que el sol se ponga sobre Santa Fe, se espera que las nubes aumenten ligeramente, pero sin probabilidad de lluvias significativas. La humedad rondará entre el 40% y el 85%, lo cual puede favorecer una brisa fresca por la noche. Estos factores, combinados con un viento sudoeste, crean el ambiente ideal para una jornada tranquila.