Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de abril de 2026
Pronóstico Diario
El Clima para la Mañana en Santa Fe
Hoy, la ciudad de Santa Fe comenzará el día con un ambiente parcialmente nuboso. La temperatura mínima se mantendrá en 7.9°C, proporcionando un inicio fresco que se sentirá hasta que el sol comience a intensificar su presencia hacia el mediodía. La clima se mantendrá agradable, con vientos moderados alcanzando una velocidad máxima de 21 km/h, ofreciendo una brisa agradable para quienes decidan salir a disfrutar del aire matutino.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
En el transcurso de la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C, con condiciones parcialmente soleadas prevaleciendo. A medida que el sol se ponga sobre Santa Fe, se espera que las nubes aumenten ligeramente, pero sin probabilidad de lluvias significativas. La humedad rondará entre el 40% y el 85%, lo cual puede favorecer una brisa fresca por la noche. Estos factores, combinados con un viento sudoeste, crean el ambiente ideal para una jornada tranquila.