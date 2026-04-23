Hoy en Santa Cruz, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán frescas en la mañana, con un mínimo de 4.7°C. Si te interesa conocer más sobre el clima en Argentina, te recomendamos visitar nuestra página. Además, puede haber algunas brisas durante el día, con vientos alcanzando hasta 49 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, las temperaturas aumentarán, acercándose a los 39°C. El cielo seguirá con algunas nubes, pero sin amenaza de lluvias. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 95%, por lo que la sensación de calor podría intensificarse.

Observaciones astronómicas

El amanecer tendrá lugar a las 09:40 horas y el atardecer alrededor de las 17:34 horas, ofreciendo una excelente oportunidad para quienes disfrutan observando el cielo al amanecer y al atardecer. Además, al ser un día parcialmente nublado, puede ser una buena oportunidad para captar impresionantes imágenes del cielo al amanecer.