Hoy en Catamarca, el clima presentará un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C y habrá un ambiente fresco. No se espera lluvia, pero sí una ausencia de precipitación considerable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde, se prevé un aumento en la temperatura con máximas de hasta 23.7°C. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 16 km/h, haciendo la jornada algo ventosa. A medida que el día transcurra, la humedad relativa podría alcanzar un valor del 65%. La noche mantendrá condiciones similares, sin cambios drásticos en el tiempo.

Es un buen momento para tener en cuenta actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias.

Esperamos que esta información te sea útil para planificar tu día en Catamarca.