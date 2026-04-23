Hoy en Córdoba, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 7.3°C, mientras que las máximas podrán alcanzar los 21.9°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 10 km/h, proporcionando una sensación térmica agradable en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, se mantendrá la misma tónica con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura experimentará un leve aumento, con máximas de hasta 21.9°C. Los vientos del sudeste seguirán soplando a una velocidad máxima de 10 km/h, sin grandes variaciones de humedad, manteniéndose estable durante la jornada. La humedad rondará un porcentaje del 31%. No se esperan precipitaciones, lo que garantiza un día seco en Córdoba.

Para quienes desean salir por la tarde, podrían llevar una chaqueta ligera por si la temperatura desciende un poco al caer la noche.