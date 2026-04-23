Hoy en Corrientes, el clima se perfila con cielos predominantemente despejados durante la mañana, presentando temperaturas mínimas en torno a los 8.2°C. A lo largo del día, la temperatura irá aumentando hasta alcanzar un máximo de 18.8°C, acompañado de una leve brisa que soplará a una velocidad de 9 km/h. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 44%, lo que permitirá que las condiciones sean agradables y secas. Aún sin probabilidades significativas de lluvia, la jornada se presentará ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde noche de este jueves, el clima se mantendrá estable, con cielos mayormente despejados y sin presencia de precipitaciones. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, sin llegar a niveles demasiado fríos. La velocidad del viento se reducirá ligeramente, proporcionando una noche tranquila y despejada. Sin duda, será una jornada ideal para observar el firmamento ya que el cielo se mantendrá libre de nubes.