Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de abril de 2026
Clima Diario
Hoy en Corrientes, el clima se perfila con cielos predominantemente despejados durante la mañana, presentando temperaturas mínimas en torno a los 8.2°C. A lo largo del día, la temperatura irá aumentando hasta alcanzar un máximo de 18.8°C, acompañado de una leve brisa que soplará a una velocidad de 9 km/h. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 44%, lo que permitirá que las condiciones sean agradables y secas. Aún sin probabilidades significativas de lluvia, la jornada se presentará ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde noche de este jueves, el clima se mantendrá estable, con cielos mayormente despejados y sin presencia de precipitaciones. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, sin llegar a niveles demasiado fríos. La velocidad del viento se reducirá ligeramente, proporcionando una noche tranquila y despejada. Sin duda, será una jornada ideal para observar el firmamento ya que el cielo se mantendrá libre de nubes.