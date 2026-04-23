Condiciones climáticas durante la mañana

En La Rioja, la clima de hoy comenzará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 6°C. No se prevén precipitaciones durante las primeras horas del día, lo que ofrecerá una sensación térmica agradable para iniciar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Avanzando hacia la tarde y noche, se espera que la temperatura máxima alcance los 21°C. Continuará el cielo parcialmente nuboso, pero sin indicios de lluvias. La humedad relativa se situará en un nivel confortable, permitiendo disfrutar de las actividades cotidianas sin imprevistos meteorológicos.

Destacar que los vientos serán moderados, con una velocidad máxima cercana a los 21 km/h, lo que no debería afectar significativamente las condiciones generales.