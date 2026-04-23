Esta mañana en Neuquén, el clima será fresco, con un cielo parcialmente cubierto y temperaturas mínimas que llegarán a los 4.9°C. La sensación puede ser de fresco debido a la máxima humedad del 75%. A lo largo de la mañana, se esperan algunos vientos que pueden alcanzar velocidades de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Hacia la tarde, las nubes continuarán adornando el cielo y la temperatura subirá hasta un máximo de 17°C. No se esperan precipitaciones, por lo que será una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tener en cuenta los ligeros vientos del este a una velocidad de hasta 3.6 m/s, que pueden hacerse notar en algunos momentos. Durante la noche, el clima estará similar con una humedad que se mantendrá estable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 23 de abril de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, les informamos que el amanecer será a las 08:47 y el atardecer ocurrirá a las 18:16. Estas condiciones son perfectas para disfrutar de un hermoso enlace de colores en el horizonte con cielos mayormente despejados.