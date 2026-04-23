Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de abril de 2026
Clima hoy
Este jueves, el clima en Salta se presenta con un inicio del día parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas sean frescas, comenzando desde los 3.4°C, ideal para quienes madrugan. El clima matutino será tranquilo, sin lluvias previstas, permitiendo actividades al aire libre sin inconvenientes. Se aconseja vestir en capas debido a las bajas temperaturas iniciales, que irán aumentando gradualmente conforme avance el día. La humedad relativa será considerable, situándose en torno al 91%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Por la tarde, las condiciones meteorológicas cambian ligeramente. Continuará el cielo parcialmente nuboso y las temperaturas subirán hasta un máximo de 21.2°C. Aunque no se espera precipitación, es importante estar preparado para posibles cambios rápidos en el clima. Los vientos arrastrarán una brisa moderada con una velocidad máxima de 8 km/h, contribuyendo a la sensación térmica fresca al atardecer. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán agradables, sin grandes fluctuaciones, permitiendo una velada tranquila.