Este jueves, el clima en Salta se presenta con un inicio del día parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas sean frescas, comenzando desde los 3.4°C, ideal para quienes madrugan. El clima matutino será tranquilo, sin lluvias previstas, permitiendo actividades al aire libre sin inconvenientes. Se aconseja vestir en capas debido a las bajas temperaturas iniciales, que irán aumentando gradualmente conforme avance el día. La humedad relativa será considerable, situándose en torno al 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las condiciones meteorológicas cambian ligeramente. Continuará el cielo parcialmente nuboso y las temperaturas subirán hasta un máximo de 21.2°C. Aunque no se espera precipitación, es importante estar preparado para posibles cambios rápidos en el clima. Los vientos arrastrarán una brisa moderada con una velocidad máxima de 8 km/h, contribuyendo a la sensación térmica fresca al atardecer. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán agradables, sin grandes fluctuaciones, permitiendo una velada tranquila.