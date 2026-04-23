Hoy en San Juan, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas moderadas. Durante la mañana, se espera una mínima de 9.2°C con un ambiente aún fresco, ideal para disfrutar del aire libre. La humedad relativa estará alrededor del 33%, lo que indica un tiempo seco que podría beneficiarte si tienes actividades al aire libre planificadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las temperaturas aumentarán, rondando los 20.4°C como máxima, con vientos soplando a una velocidad de hasta 11 km/h. La noche se dirigirá hacia un descenso en las temperaturas, manteniendo un clima agradable con poca probabilidad de lluvia y buenas condiciones para actividades nocturnas.

Es importante mencionar que los vientos suaves y la ausencia de lluvias significativas harán del día de hoy una jornada propicia para realizar actividades recreativas en espacios abiertos.

Nos encontramos en fase de luna nueva, por lo que el cielo nocturno será perfecto para observar las estrellas si el clima lo permite.