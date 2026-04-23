Hoy en San Luis, el clima se presenta con nubosidad variable durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarían cerca de los 7.5°C, brindando un inicio fresco al día. Durante la mañana, los vientos soplarán a una velocidad promedio de 12 km/h, lo cual asegura una brisa moderada que se podrá notar a lo largo de la jornada. El nivel de humedad alcanzará un porcentaje máximo del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde, se prevé que las temperaturas aumenten hasta alcanzar un máximo de 17.7°C. La nubosidad disminuirá un poco, aunque las condiciones continuarán siendo parcialmente nubladas. Los vientos persistirán con una velocidad media de 22 km/h, proporcionando un ambiente cómodo. Ya hacia la noche, se mantendrá el patrón de cielo intermitente, pero sin probabilidad de lluvias. Este jueves finaliza con un ambiente fresco pero agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 23 de abril de 2026

El amanecer ocurre a las 08:25 y el anochecer a las 18:24. Es un día donde se extenderán cerca de 10 horas de luz, lo que ofrece suficientes oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre.