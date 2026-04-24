Pronóstico del tiempo para hoy en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de hoy, el clima de Ciudad De Buenos Aires estará dominado por un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán unos agradables 8.6°C. La humedad se ubicará alrededor del 66%. Los vientos presentarán una velocidad media de aproximadamente 5 km/h, lo que promete una mañana cálida y tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares con una temperatura máxima llegando hasta los 16°C. Para la noche, se espera que el cielo continúe con nubes parciales, manteniendo la atmósfera suave. Los vientos podrán incrementar ligeramente hasta los 10 km/h, asegurando una jornada serena. Recuerde salir con ropa ligera, pero tener a mano un abrigo para la noche.