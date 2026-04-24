Hoy en Salta, se espera un clima con condiciones parcialmente nubosas a lo largo del día. Durante la mañana, las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 3.4°C. El ambiente se mantendrá fresco, por lo que es recomendable abrigarse en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y la noche, las condiciones en Salta seguirán siendo similares. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y las temperaturas alcanzarán máximas cercanas a los 21.2°C. Se prevén vientos que rondarán los 22 km/h, por lo que es aconsejable estar preparado para ráfagas moderadas. La humedad se mantendrá en niveles del 47%. No se esperan precipitaciones significativas, lo que hace propicia la oportunidad para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

A la vista del clima, se recomienda llevar ropa cómoda y ligera para las horas de mediodía, mientras que por la mañana y tarde son prudentes un abrigo ligero para enfrentar el fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de abril de 2026

De acuerdo a los datos astronómicos, el sol saldrá hoy en Salta a las 7:28 y se pondrá a las 18:40. Los interesados en actividades al aire libre como caminatas o fotografía pueden aprovechar estos momentos para disfrutar de un hermoso amanecer y atardecer.