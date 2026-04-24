Condiciones matutinas

En clima para hoy en San Juan por la mañana, se espera que el día se presente con cielo mayormente despejado y temperaturas que rondarán los 9.2°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h, lo que podría inducir a sentir un ambiente fresco al comienzo del día. Es aconsejable usar ropa abrigada si planeas salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, el clima en San Juan mostrará un cambio hacia condiciones parcialmente nubladas, con temperaturas máximas cercanas a los 20.4°C. La velocidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h. Aunque no se pronostica lluvia, se sugiere estar preparado para el viento más fuerte durante la noche.