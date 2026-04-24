Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de abril de 2026
Clima en San Juan
Condiciones matutinas
En clima para hoy en San Juan por la mañana, se espera que el día se presente con cielo mayormente despejado y temperaturas que rondarán los 9.2°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h, lo que podría inducir a sentir un ambiente fresco al comienzo del día. Es aconsejable usar ropa abrigada si planeas salir temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Durante la tarde y la noche, el clima en San Juan mostrará un cambio hacia condiciones parcialmente nubladas, con temperaturas máximas cercanas a los 20.4°C. La velocidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h. Aunque no se pronostica lluvia, se sugiere estar preparado para el viento más fuerte durante la noche.
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