Hoy en Mendoza, el clima será parcialmente nuboso con temperaturas que variarán durante el día. Por la mañana, el termómetro marcará una temperatura mínima de 6.6°C, esperando cielos parcialmente nublados. El viento soplará a una velocidad media de 11 km/h, lo que aportará una sensación fresca a primera hora. La humedad relativa del aire alcanzará un 62%, elevando la percepción de frescura ambiental.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En el transcurso de la tarde, las temperaturas escalarán progresivamente hasta alcanzar una máxima de 17.5°C, manteniéndose el cielo parcialmente nubloso. Para la noche, esperamos que las nubes comiencen a disiparse, brindando una vista más despejada hacia el cielo. Los vientos seguirán soplando, pero a una velocidad ligeramente inferior, alrededor de 11 km/h. La humedad disminuirá, rondando el 37%, lo que proporcionará condiciones más secas y agradables hacia el final del día.