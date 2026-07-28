Troya sí existió: la ciudad real que inspiró la guerra más famosa de la historia y que Nolan volvió a poner en boca de todos

Troya, la ciudad del mito que en realidad existió Foto: Warner

Troya no fue solo el escenario de una de las historias más famosas de la literatura antigua: fue una ciudad real, habitada durante miles de años, situada en la colina de Hisarlik, en el noroeste de la actual Turquía, cerca del estrecho de los Dardanelos. La UNESCO la reconoce como uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo y destaca que posee alrededor de 4.000 años de historia.

El nombre de Troya quedó inmortalizado por Homero, especialmente en la Ilíada, el poema épico que narra un episodio de la guerra entre aqueos y troyanos. Más tarde, la Odisea continuó ese universo a través del viaje de regreso de Odiseo, también conocido como Ulises, después de la caída de la ciudad. La nueva adaptación cinematográfica de Christopher Nolan, The Odyssey, estrenada en julio de 2026, volvió a instalar entre el público una pregunta tan antigua como fascinante: ¿cuánto hay de mito y cuánto de historia real detrás de Troya?

El descubrimiento que cambió la historia

Durante siglos, muchos estudiosos creyeron que Troya era apenas un lugar literario, una creación poética nacida de la tradición oral griega. Sin embargo, en el siglo XIX, esa idea empezó a derrumbarse. El empresario y arqueólogo alemán Heinrich Schliemann inició excavaciones en la zona de Hisarlik en 1870, convencido de que los relatos de Homero tenían una base histórica.

Troya, la ciudad del mito que en realidad existió Foto: Wikipedia

Aunque Schliemann se llevó gran parte del reconocimiento, otro nombre fue clave: Frank Calvert, un diplomático y arqueólogo británico que ya había señalado a Hisarlik como un sitio posible para la antigua Troya. Schliemann excavó allí y encontró restos superpuestos de distintas ciudades, algo que resultó fundamental: Troya no había sido una sola ciudad, sino una sucesión de asentamientos construidos uno encima de otro a lo largo de milenios.

El hallazgo fue revolucionario, pero también polémico. Schliemann abrió una enorme zanja en el sitio, conocida como la “trinchera de Schliemann”, y destruyó parte de capas arqueológicas valiosas en su intento por llegar a la Troya más antigua. Hoy se lo considera una figura decisiva, pero también controvertida para la arqueología moderna.

¿Cómo supieron que esa ciudad era Troya?

La identificación de Hisarlik como Troya no se basó en una sola prueba, sino en una combinación de datos arqueológicos, geográficos, lingüísticos e históricos. En primer lugar, el lugar coincidía con las descripciones antiguas: estaba en una zona estratégica, cerca de rutas marítimas fundamentales entre el Egeo y el Mar Negro. Además, las excavaciones revelaron murallas, puertas, restos urbanos y distintos niveles de destrucción compatibles con una ciudad importante de la Edad del Bronce.

Troya, la ciudad del mito que en realidad existió Foto: Wikipedia

Los arqueólogos identificaron varias capas principales, conocidas como Troya I a Troya IX. Algunas pertenecen a la Edad del Bronce, mientras que otras corresponden a períodos griegos y romanos posteriores. Las candidatas más fuertes para la “Troya homérica” suelen ser Troya VI y Troya VIIa, niveles asociados a una ciudad fortificada que sufrió destrucciones hacia el final de la Edad del Bronce.

Otro dato clave llegó desde fuentes hititas. Textos de Anatolia mencionan un lugar llamado Wilusa, que muchos especialistas vinculan con Ilios o Wilios, nombres antiguos relacionados con Troya. También aparece la forma Taruisa, que recuerda a Troia. Aunque no todos los debates están cerrados, esta conexión lingüística reforzó la idea de que la ciudad de Hisarlik estaba relacionada con la Troya de la tradición griega.

El tesoro de Príamo y una confusión histórica

Uno de los episodios más famosos del descubrimiento fue el hallazgo de un conjunto de objetos de oro, plata y bronce que Schliemann llamó “el tesoro de Príamo”, en referencia al rey troyano de la Ilíada. La historia fascinó al mundo, pero más tarde la arqueología demostró que aquellos objetos eran mucho más antiguos que la supuesta época de la guerra de Troya.

Ese error muestra algo esencial: Troya fue real, pero no todo lo que la rodea puede leerse literalmente como si Homero hubiera escrito una crónica histórica. La Ilíada mezcla memoria, mito, tradición oral, propaganda heroica y posibles recuerdos de conflictos reales entre pueblos del Egeo y Anatolia. La ciudad existió, pero el caballo de madera, Aquiles, Helena y los dioses que intervienen en la guerra pertenecen a un territorio donde historia y leyenda se cruzan.

La guerra de Troya: ¿ocurrió realmente?

La pregunta sigue abierta. No existe una prueba definitiva de que haya ocurrido exactamente la guerra narrada por Homero, pero sí hay indicios de conflictos en la región durante la Edad del Bronce tardía. Excavaciones modernas encontraron niveles de destrucción, restos de armas, incendios y elementos defensivos que permiten pensar en episodios violentos. En 2025, trabajos arqueológicos en el sitio se enfocaron en capas de destrucción asociadas a Troya VI y VII, con hallazgos como piedras de honda, puntas de flecha y señales de combate.

Troya, la ciudad del mito que en realidad existió Foto: Warner

Por eso, muchos investigadores plantean una hipótesis intermedia: quizás no existió una única guerra de Troya como la imaginó Homero, sino una serie de conflictos reales que, transmitidos durante generaciones, terminaron convertidos en una epopeya monumental.

Nolan y el regreso de Troya al centro de la escena

El estreno de The Odyssey, de Christopher Nolan, volvió a encender el interés global por el universo troyano. Aunque la película se centra en el viaje de Odiseo después de la guerra, el personaje y su destino están marcados por la caída de Troya. Según medios internacionales, el film instaló nuevamente la conversación sobre la relación entre La Odisea, La Ilíada y la guerra de Troya, además de impulsar el interés del público por otras producciones vinculadas a ese mundo antiguo.

Troya, la ciudad del mito que en realidad existió Foto: Warner

Nolan no “descubrió” Troya, pero sí logró algo que el cine hace cuando toca una fibra profunda: convertir un tema arqueológico y literario en conversación popular. De pronto, una ciudad sepultada durante miles de años vuelve a ser tendencia, no solo por sus héroes míticos, sino por una pregunta poderosa:¿qué parte de las leyendas que heredamos nació de hechos reales?