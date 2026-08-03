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¿Por qué los perros tiemblan con las tormentas? Cómo calmarlos ante los truenos y relámpagos

Truenos, lluvia y relámpagos pueden afectar a las mascotas. Descubrí qué hacer para calmarlas y evitar que se pierdan durante un temporal.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cómo cuidar a un perro viejito en caso de alerta meteorológica.
Cómo cuidar a un perro viejito en caso de alerta meteorológica. Foto: Vecteezy
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Para nuestras mascotas, las tormentas pueden llegar a representar un problema, ya que a muchos los estresa, les genera miedo intenso, ansiedad y hasta comportamientos erróneos para intentar escapar de ella. Esto muchas veces no solamente afecta su bienestar emocional, sino también su salud, ya que una escapada durante un día de lluvia puede generar un accidente.

Los expertos en cuidado animal remarcan que preparar a nuestras mascotas antes y durante un período de tormenta es clave. No solo se trata de protegerlas físicamente, sino también de reducir su estrés, identificar cualquier posibilidad de escape y mantener toda su información de contacto actualizada para que puedan volver a casa si se separan de nosotros.

Perros. Foto Unsplash.
Aunque muy pocos lo sepan, la lluvia afecta a los perros y gatos. Foto Unsplash.

Por eso, desde la Chicago Veterinary Medical Association (CVMA), una organización de veterinarios profesionales, elaboraron una guía con recomendaciones claras para minimizar el impacto de tormentas y ruidos fuertes en las mascotas.

Aprobada por veterinarios: la guía definitiva para cuidar a tu mascota durante una tormenta

Entrada anticipada y espacio seguro

Antes de que comience la tormenta, llevá a tus mascotas al interior. Mantenerlas dentro de casa reduce el riesgo de que intenten huir al asustarse por truenos o relámpagos. Creá un lugar seguro dentro de una habitación interior sin ventanas —con su cama, juguetes y agua— donde puedan refugiarse.

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Identificación actualizada y microchip

Aunque suene básico, una placa con tus datos y un microchip con información actualizada hacen una enorme diferencia si tu mascota se pierde durante una tormenta. El microchip permite que su dueño sea localizado rápidamente si alguien encuentra al animal extraviado.

Perros; mascotas. Foto: Unsplash.
Cómo cuidar a los perros de la lluvia

Reducción del estrés y calma

Las mascotas suelen buscar consuelo en sonidos familiares. Mantener música suave o ruido blanco puede ayudar a amortiguar los estallidos de los truenos. También es importante mantener una actitud tranquila: los animales sienten nuestras emociones, y un dueño calmado transmite seguridad.

Rutina y preparación previas

Si sabés que se vienen días con posibilidad de tormentas, anticipá la rutina: sacá a pasear a tu perro antes de que el clima se ponga feo para que descargue energía, y asegurate de que gatos y perros tengan escondites con objetos familiares que les transmitan confort. Si tu mascota ya tiene miedo a tormentas más fuertes, hablar con tu veterinario sobre técnicas o productos que ayuden a calmarlos puede ser una buena idea.

Con anticipación, un espacio seguro y atención a sus necesidades, podés transformar un día de tormenta en una experiencia mucho más tranquila y segura para tu compañero de vida sin poner en riesgo su salud.

Recorda sin embargo, consultar con tu veterinario de confianza ante cambios de comportamiento durante un temporal para ayudarlos a transitarlo de la mejor manera.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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