El Niño se intensifica y pone al mundo en “zona de peligro”: qué puede pasar con el clima en los próximos meses

Preocupa el avance del fenómeno El Niño Foto: Unsplash

El fenómeno El Niño volvió a encender las alarmas de los organismos meteorológicos internacionales, ya que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el episodio ya está consolidado. Además, anticipó que continuará fortaleciéndose durante los próximos meses hasta alcanzar una intensidad muy fuerte.

Este escenario genera gran preocupación, ya que este fenómeno modifica los patrones habituales de temperatura y precipitaciones en distintas regiones del planeta. Según las previsiones de la OMM, el fenómeno tiene prácticamente un 100% de probabilidades de mantenerse hasta febrero de 2027, aunque sus consecuencias no serán iguales en todos los países.

El episodio comenzó a consolidarse durante este año y ahora se encuentra en una etapa de intensificación. En este sentido, la OMM estima una llegada de gran intensidad hacia finales de 2026 y que sus efectos podrían continuar en los primeros meses de 2027.

Preocupa el cambio climático Foto: Unsplash

El fenómeno está asociado con un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. En las últimas semanas, las temperaturas del océano en esa zona alcanzaron valores excepcionalmente elevados, con anomalías de hasta 2,6 °C por encima de lo habitual en la superficie. Debajo del océano, el calentamiento es todavía más marcado en algunas áreas.

Esta combinación entre un océano muy cálido y cambios en la circulación atmosférica puede alterar los patrones de lluvia y temperatura en regiones ubicadas a miles de kilómetros del Pacífico.

Qué significa que El Niño lleve al mundo a una “zona de peligro”

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, utilizó una expresión contundente para describir el escenario actual: sostuvo que “El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos” y advirtió que el planeta se encuentra en una “zona de peligro” por el clima extremo.

La preocupación no está relacionada únicamente con el aumento de las temperaturas. Un episodio fuerte de El Niño puede favorecer condiciones climáticas muy diferentes según la región: desde períodos de lluvias intensas e inundaciones hasta sequías prolongadas y olas de calor.

Fenómeno "Super El Niño" Foto: Copilot AI por Canal 26

Sin embargo, la OMM remarcó que la intensidad del fenómeno no determina por sí sola qué ocurrirá en cada territorio. También influyen otros factores oceánicos y atmosféricos, por lo que los impactos pueden variar considerablemente de un país a otro.

Las regiones que ya sienten los efectos del fenómeno El Niño

Algunas zonas del planeta ya están experimentando consecuencias vinculadas con la alteración de los patrones climáticos. En Centroamérica, por ejemplo, la modificación de las lluvias está provocando condiciones de sequía que afectan a la producción agrícola y generan dificultades para las comunidades rurales. En India, las precipitaciones del monzón estuvieron por debajo de lo habitual durante agosto y existe preocupación por sus efectos sobre los cultivos.

Otros sectores de África, el sudeste asiático y Australia también pueden quedar expuestos a períodos de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra, dependiendo de cómo evolucione el fenómeno.

Uno de los principales riesgos es que los cambios en la producción agrícola repercutan sobre el acceso a los alimentos y terminen generando presión sobre los precios a nivel internacional.

Fenómeno El Niño; cambio climático; ola de calor; sequía Foto: Unsplash

Qué puede pasar con las lluvias y las temperaturas en Argentina

Argentina también está dentro del escenario que los organismos meteorológicos siguen de cerca. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el país se encuentra bajo condiciones correspondientes a una fase cálida o El Niño.

Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, los modelos indican una probabilidad del 100% de que continúe la fase de El Niño, con una intensidad fuerte o muy fuerte.

Sin embargo, esto no significa que todo el país vaya a tener el mismo comportamiento climático ni que cada lluvia o tormenta pueda atribuirse directamente al fenómeno. El impacto depende de la región y de la interacción de El Niño con otros factores atmosféricos y oceánicos.