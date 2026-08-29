Prohibido tomar mate, tocar bocina o dejar el auto en marcha: Las costumbres al volante que son infracción y pocos conocen

Los conductores deben tener el control total del vehículo y no tomar mate. Foto: Freepik.

Acciones cotidianas como beber mate mientras se conduce, usar ojotas, tocar bocina sin necesidad o dejar el auto en marcha al bajar a hacer una compra pueden derivar en infracciones de tránsito. Aunque muchas de estas prácticas están naturalizadas, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y las normativas locales las consideran conductas sancionables.

Las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), un parámetro cuyo valor varía según la jurisdicción. En agosto de 2026, cada UF equivale a $949,99 en la Ciudad de Buenos Aires y a $2.271 en la provincia de Buenos Aires, por lo que una misma infracción puede tener costos muy distintos según dónde se cometa.

Tomar mate, usar ojotas y tocar bocina: hábitos comunes que pueden ser sancionados

Una de las infracciones más sorprendentes para muchos conductores es tomar mate mientras manejan. La sanción no se aplica por la bebida en sí, sino porque las autoridades entienden que quien sostiene el mate no mantiene el control total del vehículo. La multa puede alcanzar las 100 UF, es decir, cerca de $95.000 en CABA y $227.100 en territorio bonaerense.

Dos provincias aplican multas por tomar mate al conducir. Foto: Unsplash.

Un criterio similar se utiliza para quienes conducen con ojotas o calzado no adherente. Aunque la norma no menciona expresamente este tipo de calzado, las autoridades pueden interpretar que compromete el dominio seguro del vehículo al existir riesgo de que se desprenda o interfiera con los pedales.

También está regulado el uso de la bocina, que sólo debe emplearse para prevenir situaciones de peligro. Utilizarla para apurar a otro conductor, saludar o manifestar enojo puede derivar en una infracción que ronda las 70 UF, equivalente a más de $66.000 en CABA y cerca de $159.000 en la provincia.

Auriculares, distancia de seguridad y autos en marcha

Otra conducta prohibida es manejar con auriculares colocados, ya que pueden limitar la percepción del entorno y dificultar la reacción ante emergencias. La legislación permite escuchar música o indicaciones únicamente mediante los parlantes del vehículo.

Celular; conducir; manejar. Foto: Unsplash

La falta de una distancia prudente de seguimiento respecto del vehículo que circula adelante también figura entre las infracciones más frecuentes. Mantener una separación insuficiente incrementa significativamente el riesgo de colisiones y puede generar sanciones de hasta 100 UF.

A esto se suma una costumbre cada vez más extendida: dejar el auto encendido y sin ocupantes mientras se realiza una compra rápida o un trámite. Esta acción puede ser multada y la sanción se agrava si el vehículo se desplaza, causa daños o incluso es sustraído.

Marcha atrás, mascotas y lavado de autos en la vía pública

La circulación en marcha atrás también tiene limitaciones. La maniobra sólo está permitida para estacionar, salir de un garaje o abandonar una calle sin salida. Utilizarla para recorrer una cuadra o corregir un trayecto puede derivar en una multa equivalente a 100 UF.

Otro punto que suele ignorarse es el traslado de mascotas sin sistemas de sujeción. Los animales no deben viajar sobre la falda del conductor ni sueltos dentro del habitáculo. Lo recomendable es utilizar arneses especiales o transportadoras para evitar distracciones y riesgos durante una frenada brusca.

Multas, infracciones, NA

Entre las prácticas sancionables aparece además el lavado de vehículos en la vía pública, una actividad restringida por ordenanzas municipales en numerosos distritos. Además de generar obstrucciones, puede provocar derrames de agua y residuos sobre la calzada.

Las infracciones más caras pueden superar los $45 millones

Algunas faltas tienen consecuencias económicas mucho más severas. Es el caso de los vehículos que circulan con cargas que exceden las dimensiones o el peso permitido sin autorización, una infracción considerada grave por el riesgo que representa para la seguridad vial.

En estos casos, la sanción puede alcanzar las 20.000 UF, lo que equivale a cerca de $19 millones en la Ciudad de Buenos Aires y más de $45 millones en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una de las multas más altas previstas dentro del régimen de tránsito.

Infracciones de tránsito. Foto: NA.

Las motocicletas tampoco quedan fuera de las sanciones habituales. Una de las infracciones más repetidas es estacionar sobre la vereda, una práctica que afecta la circulación peatonal y que puede costar entre 100 y 300 UF, según la jurisdicción y las características del lugar donde se comete la falta.