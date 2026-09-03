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Tiene 51 años y es empresario de viajes: qué se sabe del argentino acusado de matar a toda una familia en México

El hecho ocurrió el martes en horas de la noche en la casa de Jonathan Meléndez, un músico y socio comercial del presunto asesino, un argentino identificado como Diego Sebastián Rosen Ferlini. Los detalles del crimen.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Un empresario argentino fue detenido por el crimen de una familia en México.
Un empresario argentino fue detenido por el crimen de una familia en México. Foto: Canal 26
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Diego Sebastián Rosen Ferlini fue detenido en las últimas horas por las autoridades policiales de México tras ser acusado de asesinar al músico Jonathan Meléndez y a toda su familia en el estado de Atizapán de Zaragoza.

El arresto se produjo este miércoles en la autovía México-Toluca en la zona La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac. Según las autoridades del caso, el argentino es un empresario del rubro de viajes de 51 años: tenía una compañía llamada NOMAD Adventures que organizaba experiencias a distintos destinos turísticos.

Desde hacía algunos años, se encontraba radicado en la ciudad de México y se confirmó que Rozen Ferlini era socio-comercial de Meléndez, quien además se desempeñaba como tecladista y productor de la banda musical Camilo Séptimo. Ambos tenían un negocio inmobiliario de rentas.

Quién es el empresario acusado de matar a una familia en México
El empresario argentino fue detenido este miércoles en la carretera de México-Toluca. Foto: Redes

Pero no todo parecía ir bien al menos para Rosen Ferlini. En los últimos meses, el sujeto había sido denunciado por usuarios en distintas publicaciones en redes sociales por fraudes en supuestos alquileres de inmuebles en ciudades turísticas de México como Valle de Bravo y Acapulco. Las acusaciones sostienen que el empresario se había quedado con una suma aproximada de 400 mil pesos mexicanos.

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Cómo ocurrió el crimen de la familia en México

El martes por la noche, una cámara de seguridad de la vivienda registró a Rosen Ferlini ingresando a la casa de Meléndez. De hecho, se cree que el sujeto y otro individuo identificado como Gerardo “N” entraron a la vivienda de manera normal gracias al vínculo de socios que compartían: es decir, se conocían y tenían confianza.

Una vez en el lugar, procedieron a matar a las cuatro personas que se encontraban allí: además de Meléndez, asesinaron a Ana Paula Barragán, su pareja de 35 años embarazada de cuatro meses; a la hija de ambos de tres años y a una empleada doméstica de 21 años.

Quién es el empresario acusado de matar a una familia en México
Jonathan Meléndez tenía 38 años. Foto: Redes

En el domicilio también estaba el segundo hijo de la pareja, pero el pequeño fue él único que logró sobrevivir. En tanto, las autoridades pudieron determinar que los sospechosos, a su vez, mataron al perro de la familia.

Qué dicen las primeras pericias sobre el crimen por el que es investigado un empresario argentino

Los pericias indicaron que el socio de Rozen Ferlini y su esposa fueron encontrados con severos signos de violencia y maniatados. En condiciones similares, fue hallada la mascota. Por otro lado, la empleada y la niña tenían disparos propinados por armas de fuego. Asimismo, se comunicó que el menor de seis años fue puesto a resguardo.

Quién es el empresario acusado de matar a una familia en México
Se investiga cuál pudo haber sido el móvil del hecho. Foto: Redes

La investigación está a cargo de Fiscalía General del Estado de México con la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El objetivo del fiscal está puesto en recopilar testimonios de allegados a la familia y a los asesinos y a analizar en detalle el material fílmico obtenido por la cámara de seguridad. Hasta el momento, no se ha precisado cuál podría haber sido el móvil del crimen.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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