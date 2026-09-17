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Nuevo detenido por el triple femicidio de Florencio Varela: quién es y qué rol habría tenido en el crimen

Con el arresto de David Alberto Godoy, ya son 15 los detenidos por el asesinato de Lara, Brenda y Morena, ocurrido el 19 de septiembre de 2025.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a un nuevo sospechoso.
Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a un nuevo sospechoso. Foto: Redes
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Este sábado 19 de septiembre se cumple 1 año del triple femicidio de Florencio Varela en el que fueron asesinadas Morena Verdi (20), Lara Gutiérrez (20) y Brenda del Castillo (20) la causa judicial acaba de sumar un nuevo detenido. Se trata de David Alberto Godoy, de 40 años y con nacionalidad argentina. En este momento, el caso a cargo del juez federal, Jorge Rodríguez posee un total de 15 detenidos con la incorporación de este último sospechoso.

La medida fue efectivizada hoy por orden del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez federal Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. Mariela Labozzetta, titular de la Fiscalía Federal N.º 2 de Morón, y fue concretada por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza.

Godoy se encuentra bajo arresto desde el mes de marzo por otras causas ajenas al triple femicidio. De esta manera, a su pena actual se le sumará la investigación por el asesinato de Lara, Morena y Brenda. El juez ordenó someterlo a declaración indagatoria este mismo viernes 18 de septiembre en la DDI de La Matanza.

Cuál habría sido el rol de David Alberto Godoy, nuevo detenido en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela

Los últimos datos de la investigación policial indicarían que David Alberto Godoy habría estado dentro de la Chevrolet Tracker de color blanco que trasladó a Morena, Brenda y Lara desde la rotonda de La Tablada (más precisamente en el cruce de Monseñor Bufano y Crovara en el partido de La Matanza) hasta una vivienda ubicada en la calle Chañar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, donde las tres jóvenes fueron asesinadas.

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Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, fue extraditado de Perú y ahora está detenido en Argentina. Foto: EFE

En función de los elementos reunidos durante el avance de la investigación, el Juzgado Federal N.º 2 de Morón dispuso su detención a efectos de recibirle declaración indagatoria, conforme lo previsto por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

Cabe destacar que los datos judiciales pudieron determinar que las víctimas se habían subido a la Chevrolet Traker con la promesa de que irían a una fiesta y que le luego les pagarían 300 dólares. El nuevo detenido sería un “alfil” de confianza de Pequeño J, presunto autor material del triple femicidio de las jóvenes.

Quiénes son los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Hasta el momento, hay otros 14 detenidos en la causa judicial además de Godoy. Se trata de: Tony Janzen Valverde Victoriano “Pequeño J” (20); Matías Agustín Ozorio; Víctor Sotacuro Lázaro; Milagros Florencia Ibáñez; Maximiliano Andrés Parra; Iara Daniela Ibarra; Miguel Ángel Villanueva Silva; Mónica Débora Mujica; Celeste Magalí González Guerrero; Ariel Jeremías Alexis Giménez; Jesús Bernabé Mallón “El Tío”; Luis Ramiro Mansur “NN Ramiro”; Verónica Emilce Chieto “Mamá Coca”; María Inés Olivera; y Eugenia Quispe Gallardo.

Este 19 de septiembre se cumple un año del femicidio de Brenda, Lara y Morena.

Pero los implicados en el brutal crimen son más. La justicia argentina busca a tres personas que actualmente se encuentran prófugas:

  • David Gustavo Morales Huamaní, un sujeto de nacionalidad peruana conocido como “El Loco”. Tiene pedido de captura de Interpol. El hombre habría participado en la logística del crimen.
  • Alex y “Papá”, dos individuos que habrían sido identificados como parte de la banda delictiva que presuntamente lideraba Pequeño “J”.

Sobre la situación del último detenido, Godoy, se supo que se encuentra alojado en Alcaidía Norte 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo sigue la causa

La investigación cuenta con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que continúa desarrollando las medidas tendientes a determinar las circunstancias en que se produjeron los hechos y la eventual responsabilidad de las personas vinculadas a ellos, en tanto que el Juzgado Federal N.º 2 de Morón tiene a su cargo la conducción jurisdiccional de la pesquisa.

La causa continúa bajo secreto de sumario, por lo que, a fin de preservar el normal desarrollo de la investigación, se informó que por el momento no se brindarán mayores precisiones sobre los elementos de prueba reunidos, las restantes personas investigadas ni las medidas que se encuentran actualmente en curso.

Florencio Varela
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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