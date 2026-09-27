Pochoclos, lluvia y pelis en Prime Video: cuál es la nueva comedia romántica con Lili Reinhart #1 en Argentina

La hipótesis del amor, película. Foto: Prime Video.

Una de las películas más esperadas por los fanáticos de las historias románticas llegó a Prime Video y rápidamente se instaló entre los títulos más vistos de la plataforma en Argentina. Se trata de “La hipótesis del amor”, adaptación cinematográfica del exitoso libro de Ali Hazelwood, que tiene como protagonistas a Lili Reinhart y Tom Bateman.

El filme se estrenó el 23 de septiembre y combina romance, comedia y una historia ambientada en el mundo académico y científico. La producción está dirigida por Claire Scanlon y tiene una duración aproximada de una hora y 50 minutos.

De qué trata “La hipótesis del amor”

La historia sigue a Olive Smith, una joven estudiante de doctorado que está concentrada en avanzar con su carrera académica. Sin embargo, una situación relacionada con su mejor amiga la lleva a tomar una decisión impulsiva que cambia por completo su relación con Adam Carlsen, uno de los profesores más temidos de su departamento.

Para demostrar que logró superar una relación pasada, Olive besa inesperadamente a Adam. Lo que podría haber quedado como un momento incómodo termina dando lugar a un acuerdo inesperado: ambos deciden fingir que están en pareja.

El problema aparece cuando las reglas de esa relación ficticia comienzan a desdibujarse y aquello que parecía ser solamente una actuación empieza a generar sentimientos reales entre los protagonistas.

La hipótesis del amor, película. Foto: Prime Video.

Una adaptación de un fenómeno literario

“La hipótesis del amor” está basada en la novela homónima de Ali Hazelwood, una historia que se convirtió en un éxito entre los lectores y que tuvo una fuerte difusión en comunidades literarias de internet.

La autora había comenzado a escribir historias ambientadas en ámbitos académicos mientras atravesaba la última etapa de su doctorado en neurociencia. Con el tiempo, esa experiencia terminó influyendo en el universo de sus novelas.

La historia también tuvo un particular origen: antes de convertirse en un libro publicado, surgió como fan fiction inspirado en personajes de “Star Wars”.

La hipótesis del amor, película. Foto: Prime Video.

Lili Reinhart y Tom Bateman, al frente del elenco

La película está protagonizada por Lili Reinhart, conocida principalmente por su papel de Betty Cooper en “Riverdale”, y Tom Bateman, quien interpreta a Adam Carlsen.

El elenco también incluye a Rachel Marsh, Nicholas Duvernay, Jaboukie Young-White y Arty Froushan. Claire Scanlon está a cargo de la dirección, mientras que la propia Reinhart participa además como productora.

Con una duración de 1 hora y 52 minutos, “La hipótesis del amor” mezcla los clásicos elementos de la comedia romántica con el ambiente universitario y científico, una combinación que se convirtió en una de las características centrales de la novela original.

La hipótesis del amor, película. Foto: Prime Video.

Dónde ver “La hipótesis del amor”

La película ya está disponible en Prime Video desde el pasado 23 de septiembre. La plataforma la presenta como una producción de comedia romántica basada en un bestseller del New York Times.

Con su llegada al streaming, la adaptación rápidamente comenzó a ganar protagonismo en los rankings de audiencia y se convirtió en una de las novedades más comentadas de la plataforma.