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El Servicio Meteorológico lo confirmó: a qué hora llueve hoy y por cuánto tiempo habrá tormentas en Buenos Aires

El pronóstico del clima alerta por inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. Cómo sigue el tiempo esta semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias en Buenos Aires.
Lluvias en Buenos Aires. Foto: Mateos Pepe/Ulan/Pool / Latin Am
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El comienzo de la semana estará marcado por la inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa chaparrones para este lunes 28 de septiembre, mientras que el martes continuará la posibilidad de tormentas y aumentará la intensidad del viento.

De acuerdo con la información oficial, las condiciones comenzarán a mejorar con el correr de los días, por lo que se espera que lleguen al AMBA jornadas más estables, aunque las temperaturas se mantendrán frescas y las máximas no superarían los 20 °C durante el resto de la semana.

A qué hora llueve hoy en Buenos Aires y el AMBA

El lunes comenzó con condiciones variables y una probabilidad moderada de precipitaciones. Durante la mañana, la posibilidad de lluvias se ubicó entre el 10% y el 40%, mientras que hacia el mediodía descendió a valores inferiores al 10%.

Sin embargo, el panorama cambiará durante la segunda mitad de la jornada. El SMN prevé chaparrones durante la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. El organismo no establece una hora exacta para el comienzo de las lluvias, sino que ubica el período de mayor inestabilidad después del mediodía y durante las últimas horas del día.

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La temperatura de este lunes se moverá entre una mínima de 14 °C y una máxima cercana a los 19 °C. El viento soplará a velocidades de entre 13 y 22 km/h durante el período en el que podrían registrarse los chaparrones.

Lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas bajan la temperatura y obligan a sacar el abrigo. Foto: REUTERS

Hasta cuándo habrá tormentas en Buenos Aires

La inestabilidad se extenderá hasta el martes 29 de septiembre. Durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%. Por la tarde todavía podrían producirse algunos chaparrones aislados, aunque la posibilidad descenderá a un rango de entre el 10% y el 40%.

El tiempo comenzará a estabilizarse durante la noche del martes, cuando ya no se prevén precipitaciones. De esta manera, el período de lluvias y tormentas abarcará desde la tarde de este lunes hasta la segunda mitad del martes, con una mejora progresiva hacia el cierre de la jornada.

La temperatura del martes tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 20 °C. Además, será el día más ventoso de la semana: las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la tarde y mantenerse intensas por la noche.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora definitiva llegará el miércoles 30 de septiembre. Para esa jornada no se esperan lluvias y el cielo se presentará entre algo y parcialmente nublado. La mínima descenderá hasta los 10 °C, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C.

El jueves 1° de octubre también continuará sin precipitaciones, con cielo algo nublado y temperaturas de entre 11 °C y 18 °C. A pesar de la estabilidad, el viento volverá a cobrar protagonismo: podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana.

El viernes 2 de octubre se mantendrán las condiciones estables en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C.

En resumen, las tormentas se concentrarán entre este lunes y el martes. A partir del miércoles comenzará una etapa sin lluvias, con mañanas frescas, tardes templadas y presencia de viento en algunos momentos. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 °C y los 20 °C durante toda la semana.

Clima extendido para Buenos Aires esta semana

Hoy lunes se esperan chaparrones (entre 40 y 70% de prob de lluvia) durante la tarde/noche

  • Martes: mínima de 13 °C y máxima de 20 °C con tormentas y chaparrones. Además, se esperan ráfagas de hasta 59 km/h.
  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C con cielo de algo a parcialmente nublado.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C con cielo algo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C con cielo mayormente nublado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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