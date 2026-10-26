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Lunes nublado en Buenos Aires con una máxima de 17°C: cuándo vuelven las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

El panorama estará marcado por jornadas con nubosidad variable, períodos de sol y una posibilidad de precipitaciones hacia mediados de semana. El pronóstico extendido.

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Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.
Lunes nublado en Buenos Aires.
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La última semana de octubre comenzó con temperaturas bajas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero el pronóstico extendido anticipa una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas pasarán de los 17 grados de este lunes 26 a los 25 grados previstos para el sábado 31.

El panorama estará marcado por jornadas con nubosidad variable, períodos de sol y una posibilidad de precipitaciones hacia mediados de semana. De acuerdo con el pronóstico oficial, el jueves será el día con mayores probabilidades de lluvias, mientras que el fin de semana se presentará con condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

Cuándo llueve en Buenos Aires: el día que podrían regresar las precipitaciones

Según el pronóstico del SMN, el jueves 29 de octubre podrían registrarse lluvias en Buenos Aires, principalmente durante la madrugada y la mañana.

La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40% durante las primeras horas del día. Para la tarde y la noche, las posibilidades disminuyen del 0% al 10%.

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La temperatura máxima prevista para ese jueves será de 23 grados, mientras que la mínima alcanzará los 15 grados. El cielo se presentará mayormente nublado durante parte de la jornada, con tendencia a mejorar posteriormente.

Por el momento, no se esperan lluvias generalizadas durante el resto de la semana, aunque las condiciones meteorológicas podrían modificarse con las próximas actualizaciones del organismo.

Clima en Buenos Aires.
Clima en Buenos Aires. Foto: SMN

Pronóstico extendido en Buenos Aires

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos siete días:

  • Lunes 26: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C. Cielo parcialmente nublado.
  • Martes 27: mínima de 12 °C y máxima de 20 °C. Nubosidad variable durante toda la jornada.
  • Miércoles 28: mínima de 13 °C y máxima de 23 °C. Cielo parcialmente soleado.
  • Jueves 29: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C. Probabilidad de lluvias durante la madrugada y la mañana.
  • Viernes 30: mínima de 15 °C y máxima de 24 °C. Cielo parcialmente nublado, sin lluvias previstas.
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