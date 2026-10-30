Esta vez los cocineros coinciden: “Para que la salsa de tomate tenga más sabor, no agregues más sal, sino media cucharadita de orégano seco”

Esta hierba, típica de la cocina mediterránea, combina a la perfección con el tomate, el ajo y el aceite de oliva. Foto: Foto: Gemini

La salsa de tomate es un básico infaltable en la cocina argentina: acompaña pastas, rellena canelones, corona pizzas y le da vida a un sinfín de recetas. Pero cuando queda insípida o demasiado suave, la primera reacción suele ser agregar más sal. Sin embargo, existe un truco simple y efectivo para potenciar su sabor sin recurrir al salero: sumar orégano durante la cocción.

Esta hierba, típica de la cocina mediterránea, combina a la perfección con el tomate, el ajo y el aceite de oliva. Su aroma intenso y sus notas logran que la salsa gane personalidad y profundidad, sin necesidad de aumentar el sodio.

Por qué el orégano transforma la salsa de tomate

El secreto del orégano está en sus compuestos aromáticos, que aportan matices terrosos y un perfume inconfundible. Al cocinarlo junto con el tomate, la salsa se vuelve más fragante y sabrosa, con ese toque casero que marca la diferencia.

El orégano es la especia fundamental para la salsa de tomate. Foto: Foto: Gemini

El orégano es tan versátil que puede usarse tanto en salsas para pastas como en pizzas, guisos y otras preparaciones. Se puede incorporar seco o fresco: el seco tiene un sabor más concentrado, por lo que conviene empezar con poca cantidad y ajustar al gusto.

Cuánto orégano usar y cómo sumarlo a la salsa

Para una salsa hecha con 400 gramos de tomate triturado, alcanza con media cucharadita de orégano seco. Así se logra perfumar la preparación sin que la hierba tape el sabor principal.

El paso a paso es sencillo:

Calentar una cucharada de aceite de oliva en una olla o sartén. Agregar un diente de ajo picado y cocinarlo apenas, sin que se queme. Incorporar el tomate triturado y mezclar. Añadir el orégano seco y revolver bien. Cocinar a fuego bajo entre 15 y 25 minutos, según la textura deseada. Probar antes de corregir la sal o sumar más condimentos.

Si se usa orégano fresco, lo ideal es sumarlo al final de la cocción para conservar mejor su aroma.

Otros ingredientes que combinan con el orégano

Además del orégano, hay otros aliados para lograr una salsa de tomate más sabrosa:

Ajo: aporta intensidad y combina perfecto con el tomate. Conviene dorarlo apenas para evitar que se vuelva amargo.

Albahaca: suma un aroma fresco y herbal, ideal para agregar al final.

Aceite de oliva: mejora la textura y ayuda a integrar los sabores.

Pimienta negra: da un toque especiado que realza la preparación.

Cebolla: aporta dulzor y profundidad si se cocina lentamente antes del tomate.

No hace falta usar todos estos ingredientes juntos: una combinación simple de tomate, ajo, orégano y aceite de oliva alcanza para una salsa aromática y llena de sabor.