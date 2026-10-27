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El Niño sigue con un 100% de probabilidad hasta fin de año: cuándo cortar la luz, qué lleva el kit de emergencia y qué hacer según la alerta

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el fenómeno mantendrá una fuerte intensidad entre octubre y diciembre, con perspectivas de agravarse.

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Lluvia en Buenos Aires, Argentina.
Cómo funciona el plan de emergencia por El Niño y dónde consultar las alertas. Foto: Google Gemini.
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El fenómeno de El Niño está activo en Argentina y el Gobierno nacional difundió recomendaciones ante el riesgo de lluvias intensas, tormentas, crecidas de ríos e inundaciones. A través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Ministerio de Seguridad Nacional informó sobre las medidas de prevención y la coordinación con las provincias frente a posibles emergencias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en octubre de 2026 que el fenómeno presenta una fuerte intensidad.

Qué regiones de Argentina pueden verse más afectadas por El Niño

Según la información oficial del Gobierno, El Niño es un fenómeno natural asociado al calentamiento del océano Pacífico ecuatorial que modifica los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del planeta.

En Argentina, suele favorecer lluvias superiores a los valores habituales, especialmente en el noreste del país. La Cuenca del Plata es una de las regiones que requiere especial seguimiento por el riesgo de crecidas e inundaciones.

Corte de luz en Argentina.
El fenómeno de El Niño está activo en Argentina y el Gobierno nacional difundió recomendaciones ante el riesgo de lluvias intensas, tormentas, crecidas de ríos e inundaciones. Foto: Google Gemini.

El informe del SMN del 2 de octubre de 2026 confirmó una probabilidad del 100% de continuidad de El Niño durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre, con perspectivas de intensificación.

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Este porcentaje corresponde a la persistencia del fenómeno climático y no significa que haya un riesgo del 100% de las inundaciones.

Qué recomienda el Gobierno ante las alertas amarilla, naranja y roja

La AFE difundió instrucciones específicas para cada nivel de alerta meteorológica, con el objetivo de reducir los riesgos para las personas y sus viviendas.

  • Alerta amarilla: evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües, alejarse de zonas inundables y cortar la electricidad si el agua amenaza con ingresar a la vivienda, siempre que pueda hacerse de manera segura.
  • Alerta naranja: salir solamente si es necesario, mantenerse alejado de cables y postes eléctricos, cargar el celular y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.
  • Alerta roja: seguir las instrucciones de las autoridades, alejarse de ríos y arroyos, no ingresar a calles inundadas y mantener disponibles los contactos locales de emergencia.

El organismo también aconseja identificar lugares seguros, conocer las posibles vías de evacuación y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Cómo funciona el plan de emergencia por El Niño y dónde consultar las alertas

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, mediante la Resolución 559/2026, publicada el 7 de julio.

La estrategia busca coordinar la respuesta entre Nación y provincias ante eventuales emergencias. Según la AFE, se elaboraron modelos de posible afectación para 18 municipios de seis provincias, utilizando antecedentes históricos de inundaciones.

Por su parte, el SMN emite alertas meteorológicas para advertir sobre fenómenos potencialmente peligrosos. Las advertencias vigentes para cada localidad pueden consultarse en el sistema oficial de alertas.

La presencia de El Niño exige un seguimiento de las condiciones climáticas, pero no implica que todas las regiones del país vayan a sufrir tormentas o inundaciones. Las medidas de prevención deben ajustarse a las advertencias oficiales de cada jurisdicción.

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