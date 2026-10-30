Drones y 300 kilos de semillas: el ambicioso plan para revivir un bosque de Neuquén

Utilizan drones para resembrar el parque nacional. Foto: X/@notiambientales

La provincia de Neuquén avanza con una nueva estrategia para recuperar los bosques nativos dañados por incendios. En el Parque Nacional Lanín, un ensayo con drones permitió sembrar 40 hectáreas de pewen o araucaria y evaluar un método que podría ampliar la restauración ambiental durante 2027.

El operativo se desarrolló entre el 15 y el 19 de octubre en la zona de Ñorquinco, donde equipos técnicos probaron una metodología de dispersión aérea de semillas. Según informó la Administración de Parques Nacionales (APN), el objetivo es determinar si la herramienta permite intervenir superficies extensas y de difícil acceso con mayor eficiencia.

Cómo funcionan los drones para recuperar el bosque nativo

El ensayo combinó semillas de genética local, tratamientos biotecnológicos y vuelos de precisión para distribuir los piñones en sectores seleccionados por sus condiciones ambientales.

Parque Nacional Lanín, Neuquén.

Durante el procedimiento, los equipos trasladaron equipamiento e insumos mediante drones, mientras que unos 300 kilos de semillas fueron transportados a caballo con la colaboración de guardaparques y pobladores mapuches.

La siembra de la superficie delimitada se completó en un día y medio. Posteriormente, los investigadores realizaron mediciones en parcelas permanentes para establecer una línea de base y calcular la densidad de semillas por hectárea.

Estos datos permitirán evaluar la germinación y la supervivencia de las futuras plantas antes de ampliar el proyecto.

Por qué buscan acelerar la recuperación de las araucarias en Neuquén

La zona de Ñorquinco sufrió un incendio en 2013 que afectó aproximadamente 1.500 hectáreas de bosque nativo. La recuperación del pewen presenta dificultades porque sus semillas se dispersan a distancias cortas y la pérdida de árboles semilleros puede retrasar considerablemente la regeneración natural.

La araucaria araucana puede superar los 1.100 años de vida y alcanzar los 50 metros de altura. Además de su importancia ecológica, tiene un profundo valor cultural para las comunidades mapuches, que la consideran parte de su identidad y de la memoria del territorio.

El Proyecto Pewen comenzó en 2021 con acciones de restauración que incluyeron el cercado de sectores y la plantación de 50.000 ejemplares de pewen y coihue. La nueva experiencia busca complementar esos trabajos y ampliar su alcance.

Cuándo se restaurarán las 200 hectáreas del Parque Nacional Lanín

El plan contempla cuatro etapas: caracterización del ecosistema, recolección y tratamiento de semillas nativas, dispersión aérea y monitoreo posterior.

Proyecto Pewen. Foto: X/@ParquesOficial

Los investigadores también probaron un tratamiento para reducir el consumo de semillas por parte de la fauna, un factor que puede limitar los resultados de la siembra.

Si el ensayo demuestra resultados favorables, durante 2027 se prevé intervenir otras 200 hectáreas del área protegida. La decisión dependerá de los datos obtenidos sobre germinación, supervivencia y adaptación de las semillas.

En el proyecto participan el Parque Nacional Lanín, ReForest Latam, comunidades mapuches, organizaciones locales y equipos del Conicet.

La experiencia podría convertirse en una herramienta para recuperar otras áreas degradadas de la Patagonia y llevar semillas nativas a sectores donde la plantación manual resulta más compleja.