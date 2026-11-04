Intensa neblina en Buenos Aires: posibles lluvias y máxima de 25 grados para este miércoles 4 de noviembre

Neblina en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El clima en la Ciudad de Buenos Aires para este miércoles 4 estará marcado por la presencia de neblinas durante las primeras horas del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada tendrá una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 25, mientras que hacia la tarde se prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Neblina en Buenos Aires: a qué hora se espera y cómo afectará la visibilidad

La neblina será uno de los fenómenos meteorológicos destacados durante la mañana del miércoles. De acuerdo con el pronóstico del SMN, las condiciones de humedad y la presencia de partículas de agua en suspensión podrían dificultar la visibilidad, especialmente durante las primeras horas.

Esta situación requiere precaución para quienes circulen por calles, avenidas y accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La reducción de la visibilidad puede dificultar la percepción de otros vehículos, peatones y obstáculos sobre la calzada.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN

Ante estas condiciones, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y utilizar las luces bajas. También se aconseja evitar las maniobras bruscas y consultar el estado de las rutas antes de viajar.

La neblina suele formarse cuando el aire cercano a la superficie alcanza niveles elevados de humedad y se producen pequeñas gotas de agua suspendidas. Su intensidad puede variar entre distintos sectores de la ciudad, por lo que la visibilidad no necesariamente será igual en todos los barrios.

Pronóstico del tiempo: qué pasará con las lluvias y la temperatura durante el miércoles

El SMN anticipa que, después de una madrugada con neblinas, la temperatura alcanzará los 19 grados durante la mañana. El viento soplará con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que las condiciones del cielo se mantendrán variables.

Durante la tarde, el termómetro llegará a los 25 grados de máxima, con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%, de acuerdo con el pronóstico oficial. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 19 grados y no se esperan precipitaciones.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante el resto de la semana

Después de un miércoles con neblinas y cierta inestabilidad, el pronóstico extendido anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas para el jueves. Para esa jornada se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 26, con cielo entre despejado y parcialmente nublado, sin probabilidades significativas de lluvias.

El viernes volverá la inestabilidad hacia la tarde y la noche, con temperaturas de entre 17 y 22 grados y una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%. Además, se prevé un aumento en la intensidad del viento.

Para el fin de semana, el pronóstico anticipa un descenso de las temperaturas: el sábado tendrá una máxima de 17 grados y una mínima de 10, mientras que el domingo se esperan 22 grados de máxima y 8 de mínima, con cielo mayormente despejado.