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Tropezó con un pozo en una vereda de Flores, se fracturó el codo y la Justicia ordenó pagarle $3.050.000 14 años después

El tribunal responsabilizó al dueño de la casa y al Gobierno porteño por el accidente que le provocó una fractura en el codo y secuelas permanentes.

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Tropezó con un pozo en una vereda de Flores, se fracturó el codo y la Justicia ordenó pagarle $3.050.000 14 años después
Tropezó con un pozo en una vereda de Flores, se fracturó el codo y la Justicia ordenó pagarle $3.050.000 14 años después Foto: Gemini
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Una vecina de Flores recibió la noticia que esperó durante más de una década: la Justicia confirmó que deberá ser indemnizada con $3.050.000 más intereses, luego de sufrir una caída en una vereda en mal estado que le dejó secuelas físicas. El fallo, dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, responsabilizó tanto al propietario de la vivienda frente a la que ocurrió el accidente como al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio se remonta al 4 de enero de 2012, cuando la mujer, que tenía 65 años, caminaba por la vereda y tropezó con un pozo. La caída le provocó una fractura en el codo izquierdo. Personal de Gendarmería tomó sus datos y una ambulancia del SAME la trasladó al hospital para ser atendida por las lesiones.

Las pruebas y el largo camino judicial

Durante el juicio, se sumaron constancias médicas, registros del SAME, fotografías y la declaración de un vecino que presenció el accidente. El testigo aseguró que la vereda estaba rota y sin mantenimiento desde hacía años.

La pericia médica determinó que la mujer sufrió una fractura en el codo izquierdo, con secuelas de dolor, limitaciones en los movimientos y pérdida de fuerza. El informe estableció una incapacidad física parcial y permanente del 3%.

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Juicio, justicia.
Juicio, justicia. Foto: Freepik.

En primera instancia, en marzo de 2025, el juzgado había fijado una indemnización de $3.000.000, que incluía $2.000.000 por incapacidad física, $900.000 por daño extrapatrimonial y $100.000 por gastos médicos y de movilidad.

Por qué la Justicia responsabilizó al dueño y al Gobierno porteño

La sentencia consideró que el propietario del inmueble tenía la obligación principal de mantener y reparar la vereda frente a su casa. Además, el Gobierno porteño fue considerado responsable por no controlar el estado de las aceras y garantizar condiciones seguras para los peatones.

El dueño de la propiedad no respondió la demanda y fue declarado en rebeldía. Por su parte, la defensa del Gobierno de la Ciudad cuestionó la mecánica del accidente y atribuyó responsabilidad a la propia mujer, pero los jueces rechazaron ese argumento por falta de pruebas.

Cómo se definió el monto de la indemnización

Al revisar el caso, la Sala G de la Cámara Civil mantuvo los montos por incapacidad física y daño moral, pero consideró insuficiente la suma prevista para gastos médicos y traslados. Por eso, elevó ese rubro de $100.000 a $150.000.

Así, la indemnización total quedó en $3.050.000, a lo que se sumarán los intereses. El tribunal dispuso una tasa anual del 8% desde el accidente hasta la sentencia de primera instancia y, desde entonces hasta el pago, la tasa activa del Banco Nación.

El fallo vuelve a poner en debate la responsabilidad sobre el estado de las veredas y las obligaciones tanto de los propietarios como del Gobierno porteño para garantizar la seguridad de quienes circulan por la ciudad.

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