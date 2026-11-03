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Vuelven las tormentas y el fresco al AMBA: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias y un descenso de temperatura

La inestabilidad regresará esta semana a Buenos Aires, con probabilidades de precipitaciones de hasta el 70%. Cuándo llegará el mal tiempo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias, tormentas y frío.
Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las lluvias y tormentas aisladas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este martes 3 de noviembre de 2026.

Después de un lunes con temperaturas de hasta 26 grados, el tiempo volverá a desmejorar durante la segunda mitad del martes, con una probabilidad de precipitaciones que podría alcanzar el 70% durante la noche.

Cuándo llegan las tormentas al AMBA y a qué hora comenzará a llover

Según el pronóstico del SMN difundido este lunes 2 de noviembre, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar durante la tarde del martes 3, cuando se esperan lluvias aisladas con probabilidades de entre el 10% y el 40%.

El período de mayor inestabilidad está previsto para la noche, cuando podrían desarrollarse tormentas aisladas con probabilidades de precipitación de hasta el 70%. Los fenómenos podrían presentarse de manera desigual entre los distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

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Personas usando piloto caminan bajo la lluvia.
Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

El cambio llegará después de las precipitaciones registradas durante la madrugada del lunes, que dieron paso a una jornada de cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 26 grados.

Para el martes, además, se espera un descenso térmico: la temperatura mínima será de 16 grados y la máxima rondará los 21, unos cinco grados menos que el día anterior.

Pronóstico extendido del SMN: cómo estará el tiempo hasta el viernes 6 de noviembre

La inestabilidad podría continuar durante las primeras horas del miércoles 4 de noviembre, aunque las condiciones mejorarían progresivamente durante el resto de la jornada.

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, se esperan las siguientes condiciones:

  • Martes 3 de noviembre: mínima de 16°C y máxima de 21°C. Lluvias aisladas durante la tarde y tormentas aisladas hacia la noche.
  • Miércoles 4 de noviembre: mínima de 14°C y máxima de 24°C. Posibles chaparrones durante la madrugada y la mañana, con mejoras hacia la tarde.
  • Jueves 5 de noviembre: mínima de 14°C y máxima de 25°C. Cielo algo a ligeramente nublado, sin precipitaciones previstas.
  • Viernes 6 de noviembre: mínima de 16°C y máxima de 23°C. Nubosidad variable y nuevas probabilidades de lluvias aisladas hacia la noche.

De esta manera, el jueves aparece como la jornada con mejores condiciones para realizar actividades al aire libre, mientras que el viernes podría producirse un nuevo período de inestabilidad.

Personas usando piloto caminan bajo la lluvia.
Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

Qué recomienda el SMN ante la llegada de tormentas y cómo consultar las alertas

Aunque el pronóstico anticipa tormentas aisladas, la posibilidad de precipitaciones no implica necesariamente una alerta meteorológica. La emisión de avisos depende de la intensidad y los riesgos asociados a los fenómenos previstos.

Ante posibles tormentas, las recomendaciones oficiales incluyen evitar actividades al aire libre durante la actividad eléctrica, permanecer en lugares cerrados y no circular por calles anegadas.

También se aconseja mantener despejados los desagües y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

El SMN actualiza periódicamente sus pronósticos y su Sistema de Alerta Temprana. Por eso, quienes deban trasladarse durante la tarde o noche del martes deberán consultar los avisos vigentes antes de salir.

ClimaServicio Meteorológico NacionalTormentas
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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