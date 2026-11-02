Los expertos en meteorología coinciden: se prevé un “verano frío”, con lluvias y anomalías térmicas, en Buenos Aires

Prevén un verano más frío, con lluvias, nubosidad y olas de calor. Foto: NA

A pocas semanas de la llegada del verano, los argentinos esperan que el clima vaya siendo cada vez más caluroso y estable para poder disfrutar del día al aire libre. Sin embargo, los especialistas advierten que se prevé un “verano frío”, con algunas anomalías térmicas y el impacto de El Niño.

Aquellos que se dedican al análisis del clima han comentado que gran parte del país registrará temperaturas promedio por debajo de los valores históricos normales para la época. No habrá un “verano frío” como tal, si no que se presentarán marchas térmicas ligeramente más moderadas que las habituales.

No habrá un “verano frío” como tal, si no que se presentarán marchas térmicas ligeramente más moderadas que las habituales. Foto: NA

¿Qué sucederá con el clima durante el verano en Argentina?

Las temperaturas medias históricas se ubican en:

Diciembre: 29°C.

Enero: 30.1°C.

Febrero: 28.9°C.

Y, en base a estos datos, especialistas aseguran que hay “probabilidad de anomalías”, lo que significa que en promedio estarán por debajo de las temperaturas medias históricas. “De ahí a tener frío, es algo muy diferente”, comentaron.

Además, podrán haber jornadas de mucho calor, generando una gran amplitud térmica.

Podrán haber jornadas de mucho calor durante el verano. Foto: Freepik

“Hace meses que estamos teniendo anomalías negativas en la zona y, como ya se dijo, gran parte de Argentina es la única zona del mundo habitable en donde la temperatura se mantendrá por debajo de los promedios normales, especialmente por la nubosidad”, comenta la cuenta de X @Tiempo_AMBA.

De esta forma, las dinámicas atmosféricas regionales limitan la radiación solar directa de manera prolongada.

El efecto del clima en los ríos: ¿de qué manera afectó a Corrientes, Entre Ríos y otras áreas?

La situación en Puerto Iguazú, al igual que en distintas localidades de Corrientes y Entre Ríos, se ha vuelto complicada en el último tiempo por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay por las lluvias varias.

En este sentido, el Reporte Hidrometeorológico de Prefectura Naval Argentina informó que ocho puntos de medición superaron las alturas de evacuación y otros nueve puntos permanecieron en alerta.

La situación en Puerto Iguazú, al igual que en distintas localidades de Corrientes y Entre Ríos, se ha vuelto complicada en el último tiempo por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay por las intensas lluvias. Foto: misiones.gob.ar

Las lluvias en la cuenca alta del Plata fueron abundantes y, de este modo, aumentaron el caudal de los principales cursos de agua de la región.

Cómo impactará El Niño en la Costa Atlántica durante el verano

El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este cambio modifica la circulación atmosférica y puede influir sobre las precipitaciones y las temperaturas en diferentes partes del mundo, incluida la Argentina.

En el país, su presencia puede relacionarse con una mayor probabilidad de lluvias en los sectores del centro y el este, aunque no todas las localidades registrarán precipitaciones abundantes.

En destinos turísticos como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, las condiciones dependerán de la evolución de los sistemas atmosféricos y de las tendencias climáticas que se establezcan para la región. Por el momento, no se puede afirmar que enero y febrero serán meses especialmente lluviosos.

El fenómeno de El Niño puede afectar el clima en la Costa Atlántica. Foto: Google Maps

Cabe destacar que los pronósticos estacionales permiten estimar si existe una mayor probabilidad de que las precipitaciones se ubiquen por encima o dentro de los valores habituales.

Sin embargo, con el fenómeno de El Niño más avanzado, se prevé un verano atípico, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esto es así porque las temperaturas comenzarán siendo bajas y, luego, podría aproximarse una ola de calor.

¿El Niño también puede provocar olas de calor durante el verano?

La respuesta es sí. La presencia de El Niño no descarta las olas de calor, ni los periodos prolongados con temperaturas elevadas. Incluso si la temporada tuviera precipitaciones superiores a las habituales pueden alternarse jornadas de calor intenso, semanas secas y episodios de tormentas.

El comportamiento de las temperaturas depende de múltiples factores atmosféricos, entre ellos la circulación de los vientos, la humedad y la persistencia de sistemas de alta presión. Por eso, no es posible asegurar que el verano 2027 será más fresco por la influencia del fenómeno.

La presencia de El Niño no descarta las olas de calor, ni los periodos prolongados con temperaturas elevadas para aquellos que quieran ir a la Costa Atlántica. Foto: Google.

En Buenos Aires y la Costa Atlántica, las condiciones podrán cambiar a lo largo de la temporada. Para conocer el riesgo de calor extremo, será importante seguir las actualizaciones meteorológicas y los avisos oficiales del SMN.