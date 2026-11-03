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A qué hora llueve en AMBA este martes y qué zonas comprende la alerta amarilla emitida por el SMN

El SMN lanzó una alerta amarilla por tormentas para este martes en varios sectores de la provincia de Buenos Aires. El pronóstico advierte sobre lluvias de distinta intensidad, actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo.

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Personas usando piloto caminan bajo la lluvia.
Vuelven las lluvias al AMBA. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. Se esperan precipitaciones de variada intensidad, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) también regresará la inestabilidad, aunque estas zonas no están comprendidas en la alerta amarilla. El organismo anticipó una jornada con temperaturas de entre 17 °C y 22 °C, con probabilidades de lluvias que aumentarán durante la segunda mitad del día.

Mapa de alertas para Buenos Aires.
Mapa de alertas para Buenos Aires. Foto: SMN.

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: cuáles son las zonas afectadas

De acuerdo con el mapa actualizado por el SMN, la advertencia alcanza a una extensa parte del interior y oeste de la provincia de Buenos Aires, mientras que el AMBA y distintos sectores del este provincial permanecen fuera del área señalada.

Entre las localidades comprendidas en la zona amarilla del mapa se encuentran Junín, Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Bolívar, Olavarría, Coronel Suárez y Bahía Blanca, entre otras. Las tormentas también podrían estar acompañadas de ráfagas intensas y posible caída de granizo.

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Clima, tormentas, lluvias.

A qué hora llegan las lluvias Buenos Aires este martes 3 de noviembre

El pronóstico del SMN indica que las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar durante la tarde, cuando se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

Durante la noche continuaría la inestabilidad, con idéntica probabilidad de lluvias y una temperatura cercana a los 18 °C. La máxima prevista para la jornada es de 22 °C, con vientos del este de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Clima en Buenos Aires.
Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

Pronóstico extendido para Buenos Aires: cómo estará el clima durante la semana

  • Miércoles 4 de noviembre: chaparrones durante la madrugada, con una mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C. Mejorará durante el resto de la jornada.
  • Jueves 5 de noviembre: cielo algo nublado, sin lluvias previstas y temperaturas de entre 14 °C y 26 °C.
  • Viernes 6 de noviembre: volverá la inestabilidad hacia la tarde y la noche, con posibles lluvias y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Mínima de 17 °C y máxima de 22 °C.
  • Sábado 7 de noviembre: cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones y un marcado descenso térmico, con una mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C.
  • Domingo 8 de noviembre: jornada soleada, con temperaturas de entre 9 °C y 21 °C.

De esta manera, el fin de semana llegará con tiempo estable, pero con mañanas frías, especialmente durante el sábado y el domingo, cuando las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de los 10 °C.

Clima, tormentas, lluvias.
Cómo estará el clima durante la semana. Foto: NA

Recomendaciones del SMN ante una alerta por tormentas

Ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos, las autoridades recomiendan evitar circular por calles inundadas, permanecer en lugares cerrados durante las tormentas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Además, se aconseja no refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad durante las tormentas eléctricas y extremar las precauciones al conducir.

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