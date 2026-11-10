Recolectan botellas del Río de la Plata para darles una segunda vida como anteojos: el proyecto argentino que ya recuperó casi 100 toneladas de plástico

El proyecto argentino Bonding recupera residuos plásticos y los transforma en materia prima para fabricar armazones, promoviendo la economía circular. Foto: Instagram / bonding.eyewear.

Una botella de plástico abandonada en la costa del Río de la Plata puede tener una segunda vida muy diferente: convertirse en un par de anteojos. Esa es la propuesta de Bonding, una marca argentina que fabrica armazones con materiales reciclados y que, según sus propios registros, ya recuperó cerca de 100.000 kilos de plástico, equivalentes a casi 100 toneladas.

El proyecto volvió a poner el foco en la contaminación de las costas bonaerenses el 31 de octubre de 2026, cuando impulsó una jornada de limpieza comunitaria en Martínez, partido de San Isidro. Los residuos plásticos recolectados fueron destinados a un circuito de tratamiento para su posterior utilización como materia prima.

La iniciativa busca demostrar que los materiales descartados pueden recuperar valor cuando existen sistemas de recolección, clasificación y reciclaje capaces de reincorporarlos a la producción.

De las botellas del Río de la Plata a los anteojos: cómo nació el proyecto argentino

La historia de Bonding está vinculada con una problemática visible en distintos sectores de la costa del Río de la Plata: la acumulación de botellas, envoltorios y otros residuos que llegan hasta la orilla.

A partir de esa realidad, sus impulsores comenzaron a experimentar con materiales recuperados. En 2018 realizaron pruebas con impresión 3D y posteriormente avanzaron hacia procesos industriales que permitieron fabricar armazones con mayor precisión y resistencia.

La propuesta evolucionó hasta desarrollar distintas líneas de anteojos, entre ellas una elaborada con plástico reciclado. Actualmente, la marca comercializa modelos de sol y de receta y, de acuerdo con la información difundida por la empresa, tiene presencia en más de 400 ópticas.

El objetivo no consiste únicamente en retirar residuos del ambiente, sino también en demostrar que esos materiales pueden utilizarse para fabricar objetos duraderos y comercializables.

La iniciativa recolecta botellas en las costas del Río de la Plata con el objetivo de convertirlas en anteojos y reducir la contaminación ambiental. Foto: Instagram / bonding.eyewear.

Cómo transforman una botella de plástico reciclada en un par de anteojos

El proceso comienza con la recuperación de envases y otros plásticos aptos para el reciclaje. Una vez reunidos, los materiales se separan según sus características para evitar mezclas que puedan perjudicar la calidad del producto final.

Después atraviesan distintas etapas de trituración, lavado y procesamiento. El resultado son pequeños gránulos conocidos como pellets, que pueden utilizarse como materia prima en equipos de inyección industrial.

Mediante moldes, el plástico procesado adquiere la forma de las piezas que componen los armazones. Luego se realizan las terminaciones, el ensamblado, la colocación de bisagras y la incorporación de los cristales.

Según explicó Martín Centeno, CEO de Bonding, a iProfesional, la cantidad de plástico equivalente a una botella alcanza para fabricar un par de anteojos. Se trata de una equivalencia de material y no significa que todos los envases recolectados puedan transformarse directamente en armazones sin clasificación ni tratamiento.

Según cifras difundidas por Bonding, el proyecto argentino logró recuperar cerca de 100.000 kilos de residuos desde el inicio de sus actividades. Foto: Instagram / bonding.eyewear.

La limpieza del Río de la Plata que busca convertir residuos en nuevos productos

El sábado 31 de octubre, Bonding organizó el encuentro Clean Up Bonding 2026 en la Costanera de Martínez, con acceso por Sebastián Elcano. La actividad convocó a vecinos, empresas y voluntarios interesados en colaborar con la limpieza de la costa.

La jornada contó con el acompañamiento de la Fundación Manos Verdes y el aval de la Municipalidad de San Isidro. Los participantes separaron los residuos en dos grupos: materiales plásticos y otros desechos.

De acuerdo con el circuito anunciado, la empresa de logística Urbano trasladaría los plásticos recuperados hasta GEA, una recicladora encargada de procesarlos para su futura incorporación a la fabricación de anteojos. Los demás residuos quedarían bajo la gestión de la fundación y el municipio.

Mediante procesos de clasificación, trituración e inyección industrial, la empresa fabrica armazones utilizando plástico reciclado. Foto: Instagram / bonding.eyewear.

“No buscamos simplemente fabricar anteojos de una manera diferente, sino promover una forma distinta de mirar y actuar. Queremos que las personas no solo limpien una costa, sino que descubran que aquello que hoy consideramos un residuo puede convertirse mañana en un nuevo recurso”, expresó Centeno, según publicó iProfesional.

Casi 100 toneladas de plástico recuperado: la apuesta por la economía circular

La empresa asegura que, desde el inicio de sus actividades, logró recuperar casi 100 toneladas de plástico. Esa cifra corresponde al trabajo acumulado de sus programas de recuperación y no exclusivamente a la jornada realizada en Martínez.

Una de sus propuestas es Pagá con Plástico, que permite entregar residuos plásticos domiciliarios en puntos habilitados y obtener descuentos para comprar anteojos. También cuenta con Re New Style, un programa destinado a recibir armazones usados de la marca para reincorporar sus materiales al circuito productivo.

A estas iniciativas se suma Óptica Sustentable, orientada a recuperar descartes generados por comercios del sector, como lentillas y materiales plásticos utilizados en exhibiciones.

Voluntarios participaron de una jornada de limpieza en la Costanera de Martínez para recuperar residuos y darles una nueva utilidad mediante el reciclaje. Foto: Instagram / bonding.eyewear.

El proyecto también investiga alternativas de origen vegetal, aunque estos materiales no deben confundirse con el plástico reciclado: cada línea presenta características y procesos diferentes.

La experiencia de Bonding muestra una aplicación concreta de la economía circular, un modelo que busca prolongar la vida útil de los materiales y reducir la cantidad de residuos destinados a disposición final.

La transformación no ocurre de manera automática: requiere clasificación, infraestructura, energía y controles para garantizar que los plásticos recuperados sean aptos para nuevos productos.

Sin embargo, la propuesta permite imaginar otro destino para parte de los residuos que se acumulan en las costas argentinas. Lo que comienza como una botella descartada junto al río puede terminar convertido en un objeto que alguien utiliza todos los días.