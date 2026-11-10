Se fue de vacaciones a Grecia, escuchaba ratones detrás de las paredes del hotel y la Justicia le reconoció 684 euros Foto: Gemini

Unas vacaciones familiares en la isla de Creta, Grecia, terminaron en un inesperado conflicto judicial para un hombre de Múnich. El viaje, que había contratado como un paquete turístico de 14 noches entre el 12 y el 26 de agosto de 2023, se vio alterado por ruidos nocturnos detrás de las paredes de la habitación del hotel, que —según denunció— eran provocados por roedores y le impidieron descansar.

El paquete, que costó 5.326 euros, incluía el alojamiento para toda la familia. Desde la primera noche, los ruidos de animales roían y arañaban las paredes, lo que llevó al turista a comunicar el problema a la empresa organizadora el 13 de agosto. El descanso de todos se vio afectado y, en ocasiones, resultó imposible dormir.

El cambio de habitación y el reclamo ante la Justicia

Tras varias noches en esas condiciones, el 16 de agosto la familia se trasladó a otra habitación. Sin embargo, el nuevo cuarto era mucho más pequeño que el original, un detalle que resultó clave en el juicio: el hombre sostuvo que solo aceptó el cambio por el problema con los ruidos y que, de no haber existido esa molestia, no habría elegido una habitación más reducida.

Se fue de vacaciones a Grecia, escuchaba ratones detrás de las paredes del hotel y la Justicia le reconoció 684 euros Foto: Gemini

La empresa turística, por su parte, negó que estuviera confirmada la presencia de roedores y rechazó la posibilidad de una compensación por las vacaciones supuestamente perdidas.

El fallo del Tribunal de Distrito de Múnich

El caso llegó al Tribunal de Distrito de Múnich, que analizó los argumentos y las fotos presentadas por el turista. En su resolución del 7 de noviembre de 2024, el tribunal consideró creíble la descripción de los ruidos nocturnos y valoró que el cambio a una habitación más chica respaldaba la existencia de un defecto en la primera.

El juez argumentó que “ningún viajero razonable elegiría una habitación considerablemente más pequeña si la anterior no tuviera algún defecto”. Por eso, reconoció una reducción del 45% del precio del viaje correspondiente a los primeros cuatro días afectados, lo que representó 684 euros sobre el total del paquete.

Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido adicional de 855,98 euros que el hombre reclamaba por el tiempo de vacaciones perdido. Según la Justicia, las molestias se produjeron durante la noche y el resto de los servicios funcionó correctamente durante el día.

Cuánto dinero recibió finalmente el turista

Antes de la sentencia, la empresa ya le había pagado 500 euros al viajero. Por eso, aunque el tribunal reconoció una reducción total de 684 euros, ordenó abonar solamente los 184 euros restantes.

El fallo, identificado con el expediente 223 C 17811/24, fue difundido oficialmente el 14 de julio de 2025. Según el comunicado judicial, la resolución todavía no era firme.