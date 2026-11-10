En 1640 comenzaron a construir una iglesia en Córdoba: 386 años después conserva una bóveda con forma de barco y las campanas más antiguas de Argentina

La iglesia cordobesa que guarda campanas de 1637 Foto: Turismo Córdoba Capital

En pleno centro de la ciudad de Córdoba, rodeada de edificios, comercios y calles transitadas, permanece en pie una construcción que conserva casi cuatro siglos de historia. Se trata de la Iglesia de la Compañía de Jesús, uno de los templos más antiguos de la Argentina y una pieza fundamental del patrimonio colonial sudamericano.

Su construcción comenzó en 1640 y se extendió durante más de tres décadas. El edificio quedó integrado a la actual Manzana Jesuítica, donde también funcionaron instituciones que tuvieron un papel decisivo en la educación, la religión y la organización económica del territorio.

A simple vista, su fachada de piedra puede parecer austera. Sin embargo, detrás de sus puertas se esconde una monumental bóveda de madera, antiguos altares dorados y varias campanas que sobrevivieron desde la época de las misiones jesuíticas.

Cómo se construyó una de las iglesias más antiguas de Córdoba

La llegada de los jesuitas a Córdoba se remonta a 1599, cuando el Cabildo les cedió terrenos ubicados en el límite sur de la traza urbana original. Allí levantaron una residencia, un colegio, espacios de formación y una iglesia que se convertiría en el centro de su proyecto religioso y educativo.

La construcción del templo se desarrolló entre 1640 y 1676. En los trabajos participaron europeos, indígenas y personas africanas esclavizadas, una realidad que permite comprender la complejidad de la sociedad colonial.

El templo de 1640 vinculado con el papa Francisco Foto: Argentina.gob.ar.

Las obras fueron dirigidas, entre otros, por el jesuita Philippe Lemaire, también mencionado en diferentes registros históricos como Felipe Lameire. El edificio fue diseñado con una planta de cruz latina, compuesta por una nave principal y un crucero.

La fachada conserva un aspecto sobrio, con piedra recortada, dos torres campanario y cinco ventanas que permiten el ingreso de luz natural. Esa apariencia exterior contrasta con la riqueza artística y arquitectónica de su interior.

La bóveda con forma de barco que esconde el templo

Uno de los elementos más sorprendentes de la iglesia es su bóveda de madera de cedro paraguayo, construida con una forma similar a la quilla invertida de un barco.

Ante las dificultades para realizar una bóveda tradicional de piedra, los constructores recurrieron a conocimientos vinculados con la carpintería naval. El resultado fue una estructura liviana, resistente y visualmente impactante que logró sobrevivir durante siglos.

Casi cuatro siglos de historia detrás de sus muros Foto: Turismo Córdoba Capital

La superficie fue decorada con motivos propios del barroco americano y detalles dorados a la hoja. En sus diseños todavía puede apreciarse la participación de artistas y artesanos indígenas, quienes incorporaron elementos locales a las tradiciones europeas.

En el altar se destaca también un imponente retablo de madera dorada, atribuido al arquitecto y artista jesuita italiano conocido como el hermano Brassanelli. La combinación de técnicas europeas, materiales regionales y trabajo indígena convirtió al templo en una muestra excepcional del arte colonial.

Las campanas más antiguas de Argentina todavía suenan

En las torres se conserva uno de los mayores tesoros del edificio: un conjunto de campanas históricas, entre las que se encuentra una pieza fundida en 1637 en las misiones guaraníes.

Esta campana es incluso anterior al inicio de la construcción de la iglesia. Junto a ella permanece otra pieza colonial de 1716, además de la llamada “campana universitaria”, fechada en 1750.

Una bóveda de barco escondida en pleno centro de Córdoba Foto: Turismo Córdoba Capital

Las piezas fueron estudiadas por el sacerdote e historiador jesuita Pedro Grenón, quien dedicó parte de su vida a reconstruir su procedencia y documentar el legado de la orden religiosa en Córdoba.

Aunque ya no se utilizan diariamente, las campanas todavía pueden escucharse durante algunas celebraciones especiales, principalmente en Pascua. Sus sonidos siguen descendiendo sobre el centro cordobés como lo hicieron durante generaciones.

El vínculo directo con el papa Francisco

La Iglesia de la Compañía de Jesús también guarda una relación con Jorge Mario Bergoglio. Mucho antes de ser elegido papa, el religioso comenzó su noviciado jesuita en este espacio en 1958.

Su estadía en Córdoba formó parte de los primeros años de su formación dentro de la orden fundada por Ignacio de Loyola. Cerca del templo se encuentran la antigua Casa de Trejo, actual Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, y el Colegio Nacional de Monserrat.

Por qué fue declarada Patrimonio Mundial

En 2000, la Manzana Jesuítica y cinco estancias de la provincia de Córdoba fueron incorporadas a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El conjunto representa una experiencia religiosa, social, educativa y económica desarrollada durante más de 150 años. Después de casi cuatro siglos, la Iglesia de la Compañía de Jesús continúa recibiendo visitantes y conservando un patrimonio único: una bóveda naval, altares dorados, antiguas campanas y las huellas de quienes construyeron uno de los grandes monumentos históricos de la Argentina.