La abuelita Ofelia lo explica con claridad: “El romero y la ruda se cuidan igual, ambas plantas necesitan su riego 2 veces a la semana y mucho sol”

La abuelita Ofelia explica por qué el romero y la ruda se cuidan igual. Foto: Captura TikTok @ofelia_perez

A través de su cuenta de TikTok @ofelia_perez_, la abuelita Ofelia compartió una recomendación sobre la frecuencia de riego y la exposición solar que necesitan el romero y la ruda para evitar que se deterioren.

Cabe señalar que, si bien estas plantas son dos especies aromáticas habituales en jardines, patios y balcones, que de todas maneras requieren ciertas condiciones para desarrollarse correctamente.

Cuántas veces por semana hay que regar el romero y la ruda, según la abuelita Ofelia

En su video, la creadora de contenido explica que ambas plantas tienen necesidades similares y recomienda prestar especial atención a la cantidad de agua que reciben.

La abuelita Ofelia explica por qué el romero y la ruda se cuidan igual. Foto: Unsplash

“El romero y la ruda se cuidan igual, ambas plantas necesitan su riego dos veces a la semana. Ambas necesitan mucho sol y con esto vamos a evitar que se terminen pudriendo”, asegura Ofelia.

Su consejo pone el foco en uno de los problemas más habituales de la jardinería doméstica: el exceso de humedad. Tanto el romero como la ruda pueden sufrir daños en sus raíces cuando el agua permanece acumulada durante demasiado tiempo.

Los dos riegos semanales deben tomarse como una orientación. La frecuencia adecuada dependerá de la temperatura, las lluvias, el tamaño de la maceta y la capacidad de drenaje del sustrato.

Según la Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS), el romero establecido en tierra puede necesitar muy poca agua adicional, mientras que los ejemplares cultivados en macetas requieren mayor atención durante los períodos secos.

Cuántas horas de sol necesitan el romero y la ruda para crecer saludables

Otro aspecto fundamental del cuidado de estas plantas es la exposición a la luz solar. Ambas se desarrollan favorablemente en ambientes luminosos y con suelos que permitan evacuar el agua.

El romero (Salvia rosmarinus) es una especie mediterránea que prefiere el sol directo. La Universidad de California recomienda ubicarlo en sectores donde reciba al menos entre cuatro y seis horas de luz solar diaria.

Por su parte, la ruda (Ruta graveolens) también prospera en lugares soleados, aunque puede tolerar la semisombra. Según la RHS, se adapta particularmente bien a terrenos secos, cálidos y con buen drenaje.

Estas características hacen que ambas especies puedan cultivarse en jardines y balcones que reciban varias horas de sol, siempre que dispongan de espacio suficiente y un sustrato adecuado.

Cómo evitar que el romero y la ruda se pudran por exceso de agua

El drenaje es uno de los factores determinantes para conservar estas plantas. Cuando el sustrato permanece constantemente empapado, las raíces pueden sufrir falta de oxígeno y quedar expuestas a enfermedades.

Para evitarlo, conviene utilizar macetas con agujeros de drenaje, evitar que el agua quede acumulada en los platos y comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar.

También es recomendable observar las hojas y los tallos. El amarillamiento, el debilitamiento o la aparición de zonas deterioradas pueden indicar problemas relacionados con el exceso de humedad, aunque también existen otras causas.

En el caso de la ruda, hay una precaución adicional: su savia puede provocar reacciones en la piel cuando entra en contacto con la luz solar, por lo que se aconseja manipularla con guantes.