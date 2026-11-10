En 1854 nació cuando Urquiza asumió como presidente, 16 años después lo vio morir en sus brazos y se casó con un héroe de la Guerra del Paraguay

Justa Urquiza, la hija del expresidente de la Confederación Argentina Foto: Archivo

En la tarde del 11 de abril de 1870, un grupo armado irrumpió en el Palacio San José, la imponente residencia de Justo José de Urquiza en Entre Ríos. Los atacantes atravesaron los patios, ingresaron a las habitaciones privadas y asesinaron al antiguo presidente de la Confederación Argentina.

Entre quienes presenciaron el episodio se encontraba Justa Urquiza, una de las hijas del caudillo, que tenía solamente 15 años. Junto con su hermana Dolores, sostuvo el cuerpo herido de su padre y permaneció durante horas en la propiedad, rodeada por los mismos hombres que habían participado del ataque.

Su nombre quedó opacado por la figura de Urquiza. Sin embargo, su vida conectó escenarios decisivos del siglo XIX: las guerras civiles, la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, la rebelión de Ricardo López Jordán y la organización del Ejército argentino.

La hija que nació cuando Urquiza llegó a la presidencia

María Justa de Urquiza y Costa nació el 18 de septiembre de 1854, en Concepción del Uruguay. Era hija de Justo José de Urquiza y Dolores Costa, la mujer con quien el dirigente entrerriano formó una numerosa familia y contrajo matrimonio en 1865.

El año de su nacimiento fue especialmente significativo. El 5 de marzo de 1854, apenas seis meses antes, su padre había asumido como primer presidente constitucional de la Confederación Argentina, con sede gubernamental en Paraná.

Todos los hijos de Justo José de Urquiza

Justa pasó parte de su infancia en el Palacio San José. La residencia había comenzado a construirse en 1848 y era mucho más que una vivienda: funcionaba como centro político, establecimiento productivo y símbolo del poder de Urquiza.

Por sus habitaciones circularon diplomáticos, militares y dirigentes vinculados con la organización institucional del país. Allí también transcurrió la vida cotidiana de una familia que terminaría atravesada por la violencia política.

El asesinato que transformó su vida para siempre

El 11 de abril de 1870, una partida armada llegó al palacio con la intención de matar al general. Urquiza intentó defenderse, pero recibió un disparo y heridas de arma blanca.

Dolores y Justa tomaron el cuerpo de su padre y lo trasladaron hasta una habitación, aunque no pudieron salvarlo. La adolescente pasó la noche junto con su madre y su hermana bajo amenazas, dentro del mismo dormitorio donde se encontraba el cadáver.

Asesinato de Justo José de Urquiza

La tragedia fue todavía mayor. Ese día también fueron asesinados dos hijos de Urquiza, Waldino y Justo Carmelo, en Concordia. Los crímenes abrieron una profunda crisis en Entre Ríos y precipitaron la rebelión encabezada por Ricardo López Jordán.

Ante el temor de nuevos ataques, el gobierno de Sarmiento envió tropas a la provincia. Entre los militares movilizados se encontraba Luis María Campos, quien tiempo después se convertiría en el esposo de Justa.

Un ramo de flores después de la tragedia

La tradición familiar sostiene que Campos conoció a Justa durante un desfile militar. Al verla, habría abandonado momentáneamente la formación, cortado unas flores silvestres y se las entregó frente a los presentes.

Aquel gesto habría iniciado una relación que terminó en matrimonio. Justa y Luis María Campos se casaron el 24 de agosto de 1872, dos años después del asesinato de Urquiza.

Justo José de Urquiza junto a su numerosa familia Foto: Archivo

Campos había combatido en Cepeda, Pavón y la Guerra del Paraguay, donde resultó gravemente herido durante la batalla de Curupaytí. Posteriormente ocupó el Ministerio de Guerra en distintas oportunidades. La pareja formó una familia numerosa y tuvo trece hijos, nacidos entre 1873 y 1896.

La estancia que llegó a funcionar como un pueblo

Después de la muerte de su padre, Justa heredó la estancia San Pedro, ubicada a unos 20 kilómetros del Palacio San José. Urquiza había adquirido la propiedad en 1846 para dedicarla a la cría de ganado vacuno y caballos.

Con el paso del tiempo, el establecimiento llegó a albergar a cerca de 1200 personas. Contaba con escuela, enfermería, pulpería, baños y viviendas para los trabajadores.

El Palacio San José fue mucho más que la residencia de Justo José de Urquiza Foto: Argentina.gob.ar.

El parque, de aproximadamente 180 hectáreas, fue diseñado por el reconocido paisajista Carlos Thays, quien incorporó robles, cipreses, cedros, palmeras, fresnos y eucaliptos. La estancia escondía, además, una dolorosa contradicción: desde esas tierras había partido parte del grupo que asesinó a Urquiza.

El monumento que conservó una historia de amor

Luis María Campos murió en 1907. Tras su fallecimiento, Justa encargó la construcción de un destacado mausoleo en el Cementerio de la Recoleta, realizado por el escultor francés Jules Coutan.

La obra presenta al militar acompañado por símbolos patrióticos y una figura femenina arrodillada que le entrega flores. Esa mujer representa a Justa, mientras que el ramo recuerda el gesto con el que habría comenzado su relación.

El mausoleo de Luis María Campos en el Cementerio de la Recoleta Foto: recoletarhmbuenosaires.blogspot

Justa Urquiza murió el 12 de octubre de 1940, a los 86 años. Había sobrevivido siete décadas al asesinato de su padre y atravesado el período en el que la Argentina dejó atrás las guerras civiles para consolidar el Estado nacional.

Detrás de los grandes apellidos permaneció así la historia de una adolescente que presenció una tragedia política, reconstruyó su vida y convirtió un sencillo ramo de flores en un símbolo destinado a perdurar.