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¿Llueve el fin de semana en Buenos Aires?: qué dice el pronóstico para el sábado 14 y domingo 15 de noviembre

Después de varios días de calor, se espera un cambio en las condiciones del tiempo. Los pronósticos muestran diferencias sobre la llegada de precipitaciones y anticipan un descenso de las temperaturas. Los detalles.

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Lluvias, tormentas, clima.
El fin de semana del 14 y 15 de noviembre llegará con posibles lluvias, mayor nubosidad y un descenso de las temperaturas. Foto: NA.
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El fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de noviembre llegará a Buenos Aires con cambios en las condiciones meteorológicas. Después de una semana marcada por temperaturas elevadas, el pronóstico anticipa un aumento de la nubosidad, un descenso térmico y la posibilidad de algunas lluvias.

La principal incógnita está puesta en el sábado. Mientras que el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra condiciones mayormente nubladas, otras previsiones meteorológicas advierten sobre la posibilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día.

Lluvias, tormentas, clima.
El sábado podría comenzar con precipitaciones durante la madrugada y la mañana, aunque se espera una mejora hacia la tarde. Foto: NA.

¿Llueve el sábado 14 de noviembre en Buenos Aires?

El sábado podría comenzar con condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires. Según el pronóstico, existe una probabilidad de precipitaciones de hasta el 58% durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Las mayores posibilidades de lluvia se concentran aproximadamente entre las 4 y las 8, aunque la situación podría mejorar progresivamente hacia el mediodía. Para la tarde se anticipan períodos de sol y una disminución considerable de la probabilidad de precipitaciones.

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No obstante, el pronóstico del SMN difundido para la Capital Federal presenta un escenario menos inestable, con cielo mayormente nublado y temperaturas cercanas a los 28 °C. Por eso, quienes tengan actividades al aire libre deberán prestar atención a las próximas actualizaciones.

Lluvias, tormentas, clima.
Después de jornadas con temperaturas cercanas a los 30 °C, el domingo se presentaría más fresco, con máximas de entre 24 y 26 °C. Foto: NA.

Cómo estará el clima el domingo 15 de noviembre

El domingo llegaría con un ambiente más templado y condiciones más favorables para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas máximas se ubicarían entre los 24 y los 26 °C, dependiendo del pronóstico consultado.

Durante la jornada se esperan períodos de nubosidad alternados con momentos de sol. A diferencia del sábado, las previsiones para la Ciudad de Buenos Aires muestran una probabilidad de precipitaciones muy baja, cercana al 1% durante el día.

El descenso de temperatura será uno de los cambios más notorios respecto del jueves. Las mañanas y las noches se sentirán más frescas, mientras que durante la tarde persistirán condiciones agradables, características de la primavera.

Del calor del jueves a las posibles lluvias: cómo sigue el tiempo en Buenos Aires

Este jueves 12 continuará con ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y temperaturas que, según el SMN difundido en las últimas horas, podrían alcanzar los 30 °C. Para la noche también se anticipan ráfagas de viento que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

El viernes 13 mantendrá temperaturas elevadas, con una mínima cercana a los 20 °C y una máxima de 28 °C. Se esperan intervalos de sol y nubosidad variable, aunque el avance de un sistema de inestabilidad sobre distintos sectores de la provincia de Buenos Aires podría modificar las condiciones en algunas localidades.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.
Los pronósticos anticipan condiciones variables para el sábado 14 de noviembre, mientras que el domingo 15 tendría menor probabilidad de precipitaciones. Foto: Unsplash.

Pronóstico extendido en Buenos Aires: temperaturas para los próximos días

De acuerdo con los pronósticos consultados, estas son las temperaturas de referencia para la Ciudad de Buenos Aires:

  • Viernes 13: mínima de 20 °C y máxima de 28 °C. Nubosidad variable.
  • Sábado 14: mínima de entre 18 y 20 °C y máxima de entre 26 y 28 °C. Posibles lluvias durante la madrugada y la mañana, según algunos pronósticos.
  • Domingo 15: mínima de entre 17 y 19 °C y máxima de entre 24 y 26 °C. Nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias.
  • Lunes 16: mínima de entre 18 y 19 °C y máxima de entre 24 y 25 °C. Cielo parcialmente nublado y posible inestabilidad nocturna.

De esta manera, el sábado será el día que requerirá mayor atención para quienes tengan planes al aire libre, especialmente durante la mañana. El domingo, en cambio, aparece como la jornada con mejores condiciones para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

Como los pronósticos pueden modificarse con el avance de los sistemas meteorológicos, se recomienda consultar las actualizaciones del SMN antes de salir.

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