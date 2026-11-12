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Así se escapó Leonardo Bertulazzi, exterrorista de las Brigadas Rojas: saltó un portón, cayó al suelo y se fue caminando

El hombre, de 74 años, cumplía prisión domiciliaria en su departamento de San Telmo mientras esperaba ser extraditado. Sin embargo, logró escapar y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Leonardo Bertulazzi, en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.
Leonardo Bertulazzi en su detención en Argentina en 2002. Foto: Reuters.
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Un video difundido en las últimas horas muestra el momento en el que Leonardo Bertulazzi (74), exintegrante de las Brigadas Rojas de Italia, escapó del departamento donde cumplía prisión domiciliaria en el barrio porteño de San Telmo, mientras aguardaba su extradición solicitada por las autoridades italianas.

En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad de las inmediaciones, se puede ver al prófugo saltar el portón de una propiedad ubicada en Defensa al 649 y caer al suelo. Tras permanecer unos instantes tendido, el hombre logra incorporarse y continuar con su fuga.

Así se escapó Leonardo Bertulazzi, el exterrorista de las Brigadas Rojas.
Así se escapó Leonardo Bertulazzi, el exterrorista de las Brigadas Rojas. Video: cámara de seguridad.

Según la información difundida, Bertulazzi habría utilizado un arnés para descender desde el balcón de su departamento hasta un terreno baldío lindero y abandonar el lugar sin ser interceptado.

Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $20 millones para quienes proporcionen datos que permitan localizar y detener nuevamente al ciudadano italiano. La medida responde a un requerimiento de carácter “muy urgente” presentado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, encabezado por la jueza María Romilda Servini.

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Leonardo Bertulazzi, detenido en Argentina. Foto: Ministerio de Seguridad.

A través de un oficio fechado el 10 de noviembre de 2026, la Justicia solicitó establecer una compensación económica para obtener información sobre el paradero de Bertulazzi, quien permanece prófugo en el marco de un proceso de extradición solicitado por las autoridades italianas.

Leonardo Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas.
Leonardo Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas, cuando fue detenido en Argentina. Foto: PFA.

Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué Italia reclama su extradición

Bertulazzi integró durante la década de 1970 las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó numerosos episodios de violencia política en Italia.

La Justicia italiana lo condenó a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a una organización armada. Su trayectoria también estuvo vinculada con la estructura logística de las Brigadas Rojas durante el período en el que la organización secuestró y asesinó al ex primer ministro italiano Aldo Moro, en 1978.

El italiano había sido detenido en Argentina en 2002 y posteriormente obtuvo la condición de refugiado político, que conservó hasta 2024, cuando fue revocada. Ese mismo año volvió a ser detenido y, en julio de 2025, la Corte Suprema argentina avaló su extradición a Italia.

Leonardo Bertulazzi.
Leonardo Bertulazzi formaba parte de las Brigadas Rojas de Italia.

Qué dijo su abogado sobre la fuga

El abogado defensor, Rodolfo Yanzón, confirmó la desaparición y aseguró que su cliente atravesaba problemas de salud que, según su postura, impedían trasladarlo en avión. En declaraciones a la agencia italiana ANSA, explicó que la Justicia había rechazado un pedido relacionado con su estado médico y que Interpol estaba preparando su traslado a Italia.

El letrado también sostuvo que Bertulazzi había sufrido episodios cerebrovasculares durante su detención y que tenía estudios médicos pendientes.

Mientras continúa el operativo de búsqueda, las autoridades intentan reconstruir los movimientos del prófugo y determinar cómo logró escapar del dispositivo de seguridad que debía impedir su salida.

Leonardo BertulazziFugaDetención
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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