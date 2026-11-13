El Niño se instaló en Argentina: advierten por temperaturas de hasta 45 grados, lluvias y un brusco cambio del clima durante noviembre

Los especialistas advierten por el avance de El Niño. Foto: NA

La Argentina atraviesa un período de fuertes contrastes climáticos bajo la influencia del fenómeno El Niño, tal como adelantó Canal 26 en sus diferentes reportes, con temperaturas que podrían alcanzar los 45 grados en sectores del norte del país, precipitaciones irregular es y posteriores descensos térmicos, según las perspectivas agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En su último informe, el ente advirtió que entre el 12 y el 25 de noviembre de 2026 se esperan cambios importantes en distintas regiones, debido al avance alternado de masas de aire frío y cálido y frentes de tormenta.

El Niño en Argentina: dónde podrían registrarse temperaturas de hasta 45 grados

El calor más intenso se concentraría principalmente en el Noroeste Argentino (NOA), la región del Chaco y áreas cercanas, donde los registros podrían alcanzar los 45 grados hacia la segunda parte del período analizado, entre el 19 y el 25 de noviembre.

El informe anticipa que durante la semana del 12 al 18 de noviembre habrá un aumento de las temperaturas después del ingreso inicial de aire frío. En buena parte de la región pampeana, las máximas oscilarían entre los 30 y los 35 grados, mientras que en sectores del norte podrían superar esos valores.

Advierten por temperaturas de hasta 45 grados. Foto: NA (Daniel Vides)

Por su parte, las localidades cercanas a la Costa Atlántica presentarían condiciones más moderadas debido a la influencia de los vientos provenientes del mar.

Lluvias y tormentas en noviembre: cuáles serán las zonas más afectadas

El pronóstico también anticipa precipitaciones de distribución desigual, con diferencias importantes entre regiones y entre una semana y otra.

Entre el 12 y el 18 de noviembre, el oeste y el sur de la región pampeana podrían recibir lluvias moderadas a abundantes. También se esperan precipitaciones sobre Cuyo y sectores del NOA, mientras que gran parte de la Mesopotamia y el nordeste pampeano presentarían acumulados escasos o nulos.

Para el período comprendido entre el 19 y el 25 de noviembre, las tormentas se concentrarían principalmente en el norte del territorio agrícola, incluyendo sectores del este del NOA, la región del Chaco y la Mesopotamia.

En cambio, amplias zonas del centro y sur pampeano podrían recibir menos precipitaciones. Esta distribución irregular resulta especialmente relevante para la actividad agropecuaria, ya que las lluvias pueden variar considerablemente incluso entre áreas productivas cercanas.

Advierten por lluvias y tormentas por El Niño. Foto: NA

Cuándo llegará el descenso de temperatura y qué pasará con el fenómeno El Niño

Después de los períodos de calor y tormentas, la Bolsa de Cereales anticipa nuevos ingresos de aire frío, capaces de provocar descensos significativos de las temperaturas mínimas.

En el centro de la región pampeana podrían registrarse valores de entre 10 y 15 grados, mientras que en sectores del sur las mínimas bajarían de los 10 grados. El pronóstico también contempla riesgo de heladas en las serranías bonaerenses y zonas cordilleranas.

Como antecedente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su reporte de octubre que el fenómeno El Niño presentaba una intensidad fuerte. Los modelos consultados por el organismo asignaban una probabilidad promedio del 100% a la continuidad de esa fase durante el trimestre octubre-diciembre de 2026.

Para quienes deban organizar viajes, actividades al aire libre o tareas rurales, la recomendación es consultar las actualizaciones del SMN, especialmente ante posibles tormentas o temperaturas extremas. Los pronósticos regionales pueden modificarse conforme se acerquen las fechas previstas.