Mesas de madera y detalles originales en el Bar Lavalle Foto: Instagram @baresnotables.buenosaires

En la esquina de Lavalle 1693 y Rodríguez Peña, en el barrio porteño de San Nicolás, funciona un almacén y bar con una historia que comenzó mucho antes de que se sirviera el primer café. Allí nació, el 21 de agosto de 1891, Florencio Molina Campos, el artista argentino reconocido por sus pinturas de gauchos, caballos y escenas de la vida rural. Treinta y nueve años después, en 1930, aquel terreno se convirtió en la sede de un establecimiento que todavía conserva parte de su identidad original.

Se trata del Almacén y Bar Lavalle, uno de los Bares Notables de Buenos Aires. El lugar también fue testigo del paso del primer ferrocarril argentino en 1857 y albergó una institución educativa entre 1909 y 1912. Tras una restauración de nueve meses, reabrió en abril de 2024, recuperando elementos característicos de los antiguos almacenes porteños.

En 1857 pasó por la esquina el primer ferrocarril argentino

La historia del terreno se remonta a la época colonial, cuando la actual calle Lavalle se llamaba Santa Teresa y Rodríguez Peña era conocida como calle de las Garantías. Durante el siglo XIX, el barrio de San Nicolás comenzó a transformarse con la expansión de la ciudad, la apertura de calles y la construcción de grandes residencias familiares.

"La Porteña" Foto: Horizonte Ferroviario

Uno de los acontecimientos más importantes ocurrió el 29 de agosto de 1857, cuando comenzó a funcionar el primer ferrocarril argentino, impulsado por la locomotora La Porteña. El recorrido partía desde la Estación del Parque, ubicada donde actualmente se encuentra el Teatro Colón, y avanzaba por la calle Lavalle, pasando frente al terreno donde décadas después abriría el bar.

En 1891 nació allí Florencio Molina Campos, el pintor de los gauchos argentinos

El 21 de agosto de 1891 nació Florencio Molina Campos en la vivienda de sus abuelos maternos, pertenecientes a la familia Campos López. La casa ocupaba el mismo terreno donde actualmente funciona el establecimiento gastronómico y formaba parte de las residencias de familias acomodadas del Buenos Aires decimonónico.

Florencio Molina Campos, pintor

Molina Campos se convirtió en uno de los artistas más reconocidos del costumbrismo argentino. Sus obras retrataron escenas del campo, personajes gauchescos y costumbres rurales mediante un estilo característico. Alcanzó gran popularidad gracias a las ilustraciones que aparecieron en los calendarios de Alpargatas, que difundieron sus dibujos por distintos puntos del país.

De una escuela de principios del siglo XX a un edificio de cinco pisos

La propiedad atravesó otras transformaciones antes de convertirse en bar. Entre 1909 y 1912 funcionó allí la Escuela Normal N.º 6, como anexo de la Escuela Normal N.º 1 de Profesoras de la Capital. De esta manera, el inmueble pasó de residencia familiar a establecimiento educativo.

Almacén y Bar Lavalle, un rincón histórico de Buenos Aires Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

En 1925, la antigua casona fue demolida después de que la familia Risso adquiriera la propiedad. La construcción del nuevo edificio comenzó en 1928 y dio lugar a una estructura de cinco pisos, con un local comercial en la planta baja. Finalmente, en 1930 abrió el Almacén y Bar Lavalle, que combinaba la venta de productos con el servicio de cafetería y sándwiches.

Dos inmigrantes españoles y un bar que creció entre 1950 y 1960

Durante las décadas de 1950 y 1960, el establecimiento atravesó una de sus etapas más recordadas, coincidiendo con la intensa actividad comercial, teatral y cultural del centro porteño. El negocio era atendido por dos inmigrantes españoles, conocidos por los apellidos Xiao y Otero, que ofrecían principalmente café y sándwiches.

El interior del histórico Bar Lavalle, inaugurado en 1930 Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Con el tiempo, el bar se convirtió en un punto de reunión para vecinos, trabajadores y personas vinculadas con la actividad cultural de Buenos Aires. En la década de 1990, Susana Sassano asumió su conducción e impulsó actividades relacionadas con el arte y la literatura, aunque algunas reformas modificaron parte de la estética tradicional.

En 2024 reabrió después de nueve meses de restauración

En 2023, un grupo de empresarios gastronómicos encabezado por Diego Pasquale adquirió el fondo de comercio y comenzó un proyecto de recuperación patrimonial. El establecimiento permaneció cerrado durante aproximadamente nueve meses, hasta su reapertura en abril de 2024.

El tradicional almacén porteño que recuperó su esplendor en 2024. Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Las obras permitieron restaurar pisos, ventanas y otros elementos originales. También se reconstruyeron el mostrador y las estanterías de madera, mientras que antiguas balanzas encontradas en el sótano volvieron a formar parte de la ambientación. La fachada recuperó una reproducción del cartel que identificaba al comercio durante la década de 1930.

Un Bar Notable con casi un siglo de historia en Buenos Aires

Actualmente, el Almacén y Bar Lavalle mantiene una propuesta gastronómica vinculada con los antiguos cafés porteños: pebetes, fosforitos, picadas, tortilla de papas y vermú. También conserva fotografías, documentos y homenajes a Florencio Molina Campos, cuyo nacimiento quedó asociado para siempre con aquella esquina.

En 2026, el establecimiento cumplió 96 años desde su apertura, mientras que el terreno reúne una historia todavía más extensa. Desde el paso del primer tren argentino hasta el nacimiento de un reconocido pintor, Lavalle 1693 conserva distintos capítulos de la transformación de Buenos Aires a lo largo de casi dos siglos.