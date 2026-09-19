Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 19 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:45
|Puesta del sol
|18:46
|Horas de luz
|12h 1m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|57%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?
Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:45 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Noreste 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|14°
|14°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|14°
|14°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|17°
|17°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|18°
|18°
|Noreste 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|19°
|19°
|Noreste 9 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|19°
|19°
|Noreste 8 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|21°
|21°
|Noreste 8 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|22°
|22°
|Este 8 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|22°
|22°
|Noreste 11 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|21°
|21°
|Noreste 11 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Este 10 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Este 10 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|17°
|17°
|Este 9 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|17°
|17°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|16°
|16°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|15°
|15°
|Este 9 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|15°
|15°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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